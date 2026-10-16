Акредитація та відповідальність за порушення: як в Україні хочуть змінити роботу рієлторів

В Україні хочуть змінити правила роботи рієлторів та запровадити нові вимоги до посередників на ринку нерухомості. Законопроєкт передбачає обов'язкову акредитацію фахівців і відповідальність за порушення.

Що зміниться в роботі рієлторів за новим законопроєктом

У Верховній Раді 13 жовтня зареєстрували законопроєкт №16145, який має врегулювати роботу рієлторів та агентств нерухомості. Документ передбачає вимоги до професійної підготовки посередників та їхню акредитацію, пише Судово-юридична газета.

Також пропонують чітко визначити права та обов'язки рієлторів перед клієнтами. За порушення вимог хочуть встановити відповідальність, а контроль за професійною діяльністю частково врегулювати через систему самоврядування. Наразі законопроєкт ще не ухвалили, тому нові правила не діють, а дата їх запровадження невідома.

Чому в Україні хочуть запровадити нові правила для рієлторів

За оцінкою авторів законопроєкту, посередники беруть участь приблизно у 90% угод купівлі-продажу та оренди нерухомості. Проте окремого закону, який регулював би їхню роботу, досі немає. Рієлтори мають дотримуватися вимог щодо податків і фінансового моніторингу, але цього, на думку авторів документа, недостатньо.

Зверніть увагу! Через відсутність єдиних правил на ринку працюють і недобросовісні посередники, зокрема так звані чорні маклери. Покупці та орендарі можуть стикатися із завищеними комісіями, шахрайством і ризиком втратити гроші або житло.

Нові вимоги мають зробити співпрацю з рієлторами прозорішою, а конкуренцію між агентствами – чеснішою. Також очікують скорочення тіньового ринку, збільшення податкових надходжень і наближення українських правил до європейських, зокрема щодо протидії відмиванню коштів.

Які шахрайські схеми існують на ринку нерухомості

Шахраї можуть намагатися продати квартиру без дозволу власника, не маючи права розпоряджатися нерухомістю. Також покупцям іноді надають неправдиву інформацію про стан житла, його характеристики або зареєстрованих мешканців.

Власників нерухомості можуть переконувати підписати договір дарування замість договору довічного утримання. Трапляються й випадки, коли шахраї отримують житло в обмін на обіцянки догляду чи матеріальної підтримки, але згодом не виконують своїх зобов'язань.

Нагадаємо, участь рієлтора не гарантує безпеки угоди. Тому перед підписанням договору потрібно перевірити право власності на житло, документи та повноваження представників, а також умови самого договору.