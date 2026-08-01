Повернулися додому, а замки вже змінили: як окупаси захоплюють житло в Іспанії

Власник квартири в Іспанії може повернутися додому й побачити, що всередині живуть незнайомці. Так діють окупаси, які самовільно заселяються в порожнє житло та намагаються створити враження, що перебувають там законно.

Як окупаси захоплюють чуже житло в Іспанії

За даними агентства Granfield Estate, випадки захоплення квартир приватних власників трапляються не так часто, як може здатися з новин. Найчастіше окупаси обирають нерухомість банків, покинуті будинки або квартири, у яких роками ніхто не живе.

Після проникнення вони можуть змінити замки, занести особисті речі та розставити сімейні фотографії. Так незаконні мешканці намагаються показати, що квартира нібито є їхнім постійним місцем проживання.

Коли приїжджає поліція, окупаси іноді демонструють підроблений договір оренди. Це може ускладнити ситуацію, оскільки правоохоронцям потрібно встановити, на яких підставах люди перебувають у квартирі.

Водночас захоплення житла не варто плутати з випадком, коли законний орендар перестав платити або відмовляється виїжджати після завершення договору. Для таких ситуацій діють інші юридичні процедури.

Що робити власнику, якщо у квартирі оселилися окупаси

Власнику не радять самостійно проникати до квартири, змінювати замки, погрожувати мешканцям або намагатися силою їх вигнати. Спершу потрібно зафіксувати факт незаконного заселення. Для цього можуть знадобитися фото, відео, записи камер або письмові свідчення сусідів.

Після цього необхідно звернутися до поліції та надати документи, що підтверджують право на нерухомість. Також варто залучити адвоката, який спеціалізується на подібних справах.

За оцінкою агентства, повернення квартири через суд може тривати від одного до двох місяців. Якщо окупаси показують підроблений договір або виникають додаткові суперечки, процес може затягнутися до трьох – шести місяців. Юридичні послуги можуть коштувати приблизно від 1 500 до 3 000 євро.

Як захистити житло від незаконного заселення

Після купівлі квартири власникам радять одразу змінити замки. Перед укладенням угоди також варто перевірити, чи не зайнята нерухомість сторонніми людьми та чи немає пов'язаних із нею судових справ.

Якщо власник довго не буває у квартирі, краще встановити сигналізацію та відеоспостереження. Вони допоможуть швидко зафіксувати проникнення і повідомити про нього поліцію.

Житло також потрібно регулярно перевіряти особисто або доручити це сусідам чи керуючій компанії. Додатковим захистом може стати страхування, яке залежно від умов договору покриває юридичні витрати, пошкодження майна або втрату доходу від оренди. Поліс може коштувати від 150 до 400 євро на рік.