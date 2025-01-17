На всі гроші: скільки коштує винаймати квартиру в дорогому Лондоні

Знайти бюджетне житло в Лондоні дуже важко, адже це місто вважають одним із найдорожчих для життя у світі. Навіть найдешевші варіанти для оренди іноді здаються зовсім не дешевими.

Під час пошуку квартири в Лондоні слід також враховувати можливий депозит, який вимагають багато власників. Цей внесок може перевищувати вартість самої оренди, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".

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Які є найбюджетніші варіанти оренди в Лондоні

Згідно з даними спеціалізованої платформи Foxtons, найдешевша місячна оренда в Лондоні коштує 700 – 1000 фунтів.

Наприклад, повністю мебльована однокімнатна квартира коштуватиме 685 фунтів на місяць (35 тисяч гривень). До цієї суми вже входить плата за комунальні послуги та міський податок. Однак власник просить депозит у розмірі 980 фунтів (додатково 51 тисяча гривень). Внесок хоч і повернуть під час виїзду, але його слід обов'язково сплатити.

Також за бюджетною ціною пропонують житлове приміщення з кухнею та стильною ванною кімнатою. Його можна винайняти на тиждень за 219 фунтів (11 000 гривень) або на місяць – за 950 фунтів (49 тисяч гривень). Депозиту власник не просить.

Бюджетне житло пропонують у традиційних лондонських будинках / Фото Pexels

Дорога оренда в столиці Британії

Найдорожчі квартири пропонують в комфортних ЖК. Наприклад, однокімнатне помешкання в Canning Town коштує 4 800 фунтів на місяць (250 тисяч гривень). Депозит за таке житло складає 250 фунтів (13 тисяч гривень).

За такі гроші орендарям пропонують сучасне житло відкритого планування, повністю обладнану кухню, приватний балкон, нову техніку, функціональну ванну тощо. Щотижневе прибирання та користування Wi-Fi входять у вартість.