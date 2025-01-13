Через зростання цін житло залишається недоступним для більшості британців, пише 24 Канал, посилаючись на TLDR News. Зарплати до того ж не збільшуються, а часом навіть навпаки – місячний заробіток стає меншим.

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Молодь у Британії не може переїхати від батьків

Якщо у 1990-х роках відкладати на будинок потрібно було чотири річні зарплати, то у 2022 році – дев'ять. Житло в Британії дорожчає кожного місяця, що посилює залежність молоді від фінансової підтримки батьків. Статистика це підтверджує:

58% дітей , чиї батьки мають власне житло, купують нерухомість до 35 років.

, чиї батьки мають власне житло, купують нерухомість до 35 років. Якщо батьки не мають власного житла, цей показник складає лише 27% .

. У 1975 році тільки 6% молоді розраховували на допомогу батьків, тоді як у 2020 році таких стало 30% .

. 5% дітей у 2020 році отримали будинки, повністю оплачені батьками.

Доходи молоді не достатні

Сучасній молоді у Британії складніше знайти добре оплачувану роботу, ніж старшим поколінням у їхньому віці. Безробіття зменшується, але зарплати майже не ростуть. За статистикою, з 2007 до 2023 року зарплати випускників знизилися на 16%.

Ситуацію погіршує висока вартість навчання, що також зростає. Це пов'язано зі збільшенням кількості професій, для яких вимагають наявність вищої освіти.