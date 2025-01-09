Не все так просто, адже важливо врахувати, яку частку місячного доходу "з’їдає" оренда в обох країнах. 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE", розповідає, скільки доводиться витрачати за помешкання України та Польщі кожного місяця.

Зверніть увагу У Києві під виглядом квартири продають кімнату в хрущовці: ціна здивує

Оренда квартири в Києві

За даними Work.ua, станом на січень 2025 року кияни в середньому заробляють 26 тисяч гривень (показник на основі вакансій). Так, є роботи, де пропонують більше чи менше, але для порівняння найкраще взяти середній показник на основі всіх вакансій.

Згідно з даними ЛУНу, оренда однокімнатної квартири в середньому коштує:

Печерський район – 34 400 гривень;

Шевченківський район – 23 тисячі гривень;

Голосіївський район – 18 тисяч гривень;

Подільський район – 16 тисяч гривень;

Солом'янський і Дарницький райони – 15 тисяч гривень;

Оболонський район – 14 тисяч гривень;

Святошинський і Дніпровський райони – 13 тисяч гривень;

Деснянський район – 9 тисяч гривень.

На основі цих даних розраховуємо, що середній ціновий показник – 16 тисяч гривень на місяць. Тобто жителям столиці доведеться витрачати близько 62% зарплати. Окремо слід також врахувати комунальні послуги.

Витрати на житло у Варшаві

Середня зарплата у Варшаві становить 9 673 злотих (до вирахування податків і внесків). За офіційним курсом гривні це буде близько 100 тисяч гривень. Так, це набагато більше, ніж заробляють у середньому кияни. Однак оренда коштує відповідно дорого.

Оренда звичайної квартири-студії становить мінімум 1 600 злотих (17 000 гривень). Ціни ж на повноцінні однокімнатні помешкання доходять до 16 тисяч злотих (166 тисяч гривень).

Ціни на оренду однокімнатної квартири у Варшаві / Скриншот "Новини.LIVE"

Тобто середня вартість житла становить приблизно 6 – 7 тисяч злотих (від 60 до 70 тисяч гривень). А частка витрат із доходу складає 60 – 70%. Це майже так само, як у Києві.