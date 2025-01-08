Площа помешкання становить лише 10 квадратних метрів, пише 24 Канал, посилаючись на оголошення OLX. Воно розташоване в панельній хрущовці й, очевидно, облаштоване в одній із кімнат повноцінної квартири.

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"Квартира" площею 10 квадратів

Крихітне житло розташоване на вулиці Вінстона Черчилля. До станції метро "Чернігівська" йти 15 хвилин.

Це ідеальна інвестиційна можливість для тих, хто шукає пасивний дохід від оренди!

– мовиться в оголошенні.

Вартість квартири становить 28 тисяч доларів. Цікаво, що за таку ціну можна купити справжню квартиру в хрущовці.

У "квартирі" майже пусто, але є незначні оновлення / Фото OLX

З меблів тільки кухонна шафа

У приміщенні розмістили кухонну зону (шафа, мийка, кілька розеток під кухонну техніку). Також у цій кімнаті, за задумом продавця, має бути ліжко, але воно навряд чи там поміститься. Узагалі будь-які додаткові меблі можуть перекрити доступ до "кухні" або вхід до ванної. Водночас власник зазначає, що житло комфортне.

Цей об'єкт також чудово підходить для власного проживання. Квартира комфортна й готова для заселення,

– зазначає автор.

Також у "квартирі" є власна мініванна кімната з душем і туалетом.