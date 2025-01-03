У коментарі 24 Каналу фахівці зізнаються, що прогнозувати можливі зміни на ринку нерухомості складно через воєнний стан. Спираючись на динаміку попередніх років та аналізуючи актуальну ринкову ситуацію, експерти розповіли, які, на їхню думку, можуть бути сценарії у 2025 році.

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Які чинники формуватимуть ринок нерухомості у 2025 році

На думку президентки Асоціації фахівців з нерухомості, ринок залежатиме від воєнної та економічної ситуації в Україні, а також від геополітичної ситуації. Зокрема, на ринок вплине функціонування державних програм та стабільність їхнього фінансування.

Тут стільки можливих варіантів. Все залежить від воєнної та економічної ситуації в Україні. Від геополітичної ситуації у світі. Від того, з якими умовами працюватимуть державні програми купівлі житла і чи буде безперебійне їх фінансування,

– коментує Олена Гайдамаха.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак такої ж думки. Експертка зазначає, що первинний ринок повністю залежатиме від перебігу подій на фронті та на геополітичній арені.

На думку експертки OLX Нерухомості, визначальним стане також фактор стабільності енергетичного сектору. Платоспроможність населення – не менш важлива.

Безпека, стабільність енергетичного сектору, економіки та платоспроможність населення залишатимуться ключовими факторами розвитку ринку у 2025 році,

– каже Оксана Остапчук.

Житловий район з новобудовами / Фото Pexels

Свідомий вибір чи ажіотажний попит: що переважатиме

Західні області залишаться лідерами за зростанням цін на квадратний метр, кажуть аналітики DIM.RIA. Це пов'язано з внутрішньою міграцією, інтересом інвесторів у цих регіонах та постійним розвитком інфраструктури. Водночас у Києві ціни в новобудовах, ймовірно, залишаться на рівні 2024 року через обмежений попит та економічну невизначеність.

Вторинний ринок у західних і центральних областях продовжить відновлюватися. Темпи зростання цін, найімовірніше, будуть помірними.

Ажіотажний попит себе вичерпав, настає час свідомого вибору. І тут важливо розуміти, що нас чекає і цінова стабілізація,

– погоджується Вікторія Берещак.

На думку Оксани Остапчук, у сегменті купівлі-продажу житла можливе тимчасове зниження попиту. Водночас державна програма "єОселя" та вигідні пропозиції іпотечних ставок від банків можуть позитивно вплинути на ринок.

Чи будуть цінові гойдалки

Рієлторка та член АФНУ Людмила Колєснік вважає, що ринок нерухомості у 2025 році буде досить стабільним. Так, ми бачитимемо цінові зростання та падіння, але різкого підвищення чи спаду не буде.

Оглядачка ринку Вікторія Берещак каже, що також не чекає значних цінових гойдалок і потрясінь. На її погляд, вартість квадратного метра зросте, але це відбуватиметься помірно. Зрештою, все залежатиме від рівня реального попиту і будівельної динаміки.

Процес будівництва нового житла / Фото Pexels

На скільки зросте вартість квадратного метра в новобудовах

У 2025 році зростання цін на первинному ринку може скласти від 15% до 20 – 25%, каже директорка з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець. Вартість зростатиме по-різному, залежно від об'єкта, стадії будівництва, району, якості та класу житла тощо.

На думку експертки, головними факторами, що можуть позначитися на цінах у новобудовах, будуть:

розмір інфляції (здорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт);

ситуація на валютному ринку (можливе зростання курсу долара);

зміни в оподаткуванні (збільшення військового збору з 1,5% до 5%);

рівень попиту (підвищений у західних регіонах через кращу безпекову ситуацію).

Якісна квартира комфорт-класу в Ужгороді може бути дорожчою за співмірну оселю у Дніпрі чи Полтаві – в регіонах менш безпечних для прожиття. Інакше кажучи, "націнка за безпеку" може скласти близько 10% до наявних цін,

– розповіла Маріанна Бігунець.

Оглядачка ринку Вікторія Берещак вважає, що ціни на первинному ринку зростуть в межах 15%. "Собівартість будівництва продовжить зростати під впливом здорожчання будматеріалів і будівельно-монтажних робіт", – вважає експертка.

Які квартири обиратимуть українці у 2025 році

На думку Вікторії Берещак, відбуватиметься подальша поляризація ринку. Потенційні покупці обиратимуть житло в тих забудовників, які зможуть забезпечити:

стабільно високу будівельну динамку і відсутність тривалих перерв з 2022 року;

різні способи купівлі (тривале розтермінування від 3 років, спецумови, синергія з державними програмами)

широкий вибір житла (планувальні рішення, ергономіка простору);

адаптацію своїх бізнес-процесів до сучасних реалій (енергетична незалежність, пункти незламності для мешканців, додатковий сервіс тощо).

Огляд нової квартири / Фото Pexels

Оглядачка ринку нерухомості вважає, що українці здебільшого розглядатимуть квартири в ЖК комфорт-плюс сегмента (поліфункціональний квартал, місто в місті). Найбільше покупців цікавитимуть помешкання з європлануванням в межах 50 – 75 квадратів.

Отже, суттєвих змін на ринку нерухомості у 2025 році експерти не прогнозують. Ціни на квартири в новобудовах будуть стандартно зростати, особливо в західних і центральних областях. Зрештою, конкретний розвиток подій передбачити важко – усе залежатиме від подій на фронті та геополітичної ситуації загалом.