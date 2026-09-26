Навіть усієї зарплати не вистачить: скільки тепер коштує оренда квартири у Львові

Оренда квартир у Львові за рік подорожчала, а знайти вільне житло стало складніше. На оренду однокімнатної квартири містяни витрачають у середньому понад три чверті доходу, проте для деяких професій навіть усієї зарплати недостатньо.

Скільки коштує оренда квартири у Львові

За даними ЛУН, найбільше за рік подорожчала оренда однокімнатних квартир – на 32%. Зараз винайняти таке житло коштує в середньому 24 800 гривень на місяць. Оренда двокімнатних квартир зросла на 17%, до 28 800 гривень, а трикімнатних – на 8%, до 31 500 гривень.

Рієлторка Оксана Савула розповіла, що за однокімнатну квартиру в новобудові із сучасним ремонтом просять 20 – 25 тисяч гривень і більше. У старіших будинках можна знайти житло за 15 – 17 тисяч гривень, тоді як варіанти за 13 – 14 тисяч трапляються дедалі рідше.

За останні пів року швидкість здавання квартир у Львові зросла на 40%. Якщо в січні пошук орендарів міг тривати близько двох тижнів, то зараз однокімнатні та двокімнатні квартири часто винаймають за кілька днів.

До львівських рієлторів звертаються і кияни, які розглядають переїзд на зиму. Проте високі ціни змушують частину з них відмовлятися від цієї ідеї. Доступніші квартири можна знайти в передмісті, зокрема в Солонці, Сокільниках, Малечковичах, Липниках і Пустомитах.

Чому львів'янам дедалі складніше винаймати квартири

За підрахунками ЛУН, вартість оренди у Львові становить 76% медіанного доходу. Для порівняння, у європейській статистиці витрати на житло понад 40% доходу вже вважають надмірними.

Менеджеру з продажу на оренду потрібно витрачати близько 55% зарплати, а медсестрі – 103%. Серед проаналізованих професій немає жодної, представники якої могли б винаймати квартиру менш ніж за 40% свого заробітку.

Важливо! Ще складніше знайти житло людям із домашніми тваринами. Лише 5% власників квартир погоджуються на таких орендарів, а ще 11% готові розглядати їх за певних умов. Найчастіше труднощі виникають у власників великих собак вагою понад 20 кілограмів або кількох котів. Деякі орендодавці також просять додаткову плату за проживання з тваринами.

Нагадаємо, за три роки оренда однокімнатних квартир у деяких мікрорайонах Києва подорожчала більш ніж удвічі. Найдорожче житло здають на Чорній горі – у середньому за 38 тисяч гривень на місяць, тоді як на Троєщині та Лісовому квартиру можна орендувати за 10 тисяч гривень.