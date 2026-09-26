Сколько стоит аренда квартиры во Львове

По данным ЛУН, больше всего за год подорожала аренда однокомнатных квартир – на 32%. Сейчас аренда такого жилья обходится в среднем в 24 800 гривен в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 17%, до 28 800 гривен, а трехкомнатных – на 8%, до 31 500 гривен.

Риелторка Оксана Савула рассказала, что за однокомнатную квартиру в новостройке с современным ремонтом просят 20–25 тысяч гривен и больше. В старых домах можно найти жилье за 15–17 тысяч гривен, тогда как варианты за 13–14 тысяч встречаются все реже.

За последние полгода скорость сдачи квартир во Львове выросла на 40%. Если в январе поиск арендаторов мог длиться около двух недель, то сейчас однокомнатные и двухкомнатные квартиры часто сдаются за несколько дней.

К львовским риелторам обращаются и киевляне, которые рассматривают возможность переезда на зиму. Однако высокие цены заставляют часть из них отказываться от этой идеи. Более доступные квартиры можно найти в пригороде, в частности в Солонке, Сокольниках, Малечковичах, Липниках и Пустомитах.

Почему львовянам становится все сложнее снимать квартиры

По подсчетам ЛУН, стоимость аренды во Львове составляет 76% медианного дохода. Для сравнения: в европейской статистике расходы на жилье, превышающие 40% дохода, уже считаются чрезмерными.

Менеджеру по продажам на аренду приходится тратить около 55% зарплаты, а медсестре – 103%. Среди проанализированных профессий нет ни одной, представители которой могли бы снимать квартиру менее чем за 40% своего заработка.

Важно! Еще сложнее найти жилье людям с домашними животными. Лишь 5% владельцев квартир соглашаются на таких арендаторов, а еще 11% готовы рассматривать их при определенных условиях. Чаще всего трудности возникают у владельцев больших собак весом свыше 20 килограммов или нескольких кошек. Некоторые арендодатели также просят дополнительную плату за проживание с животными.

Напомним, за три года аренда однокомнатных квартир в некоторых микрорайонах Киева подорожала более чем вдвое. Самое дорогое жилье сдают на Черной горе – в среднем за 38 тысяч гривен в месяц, тогда как на Троещине и в Лесном квартиру можно арендовать за 10 тысяч гривен.