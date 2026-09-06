Какова стоимость аренды во Львове осенью

По данным ЛУН, в сентябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 26 тысяч гривен в месяц.

Двухкомнатная квартира стоит 31,4 тысячи гривен, что на 25% больше, чем в прошлом году. Трехкомнатная квартира стоит 35,8 тысячи гривен в месяц – за год аренда подорожала на 23%.

В конце лета однокомнатные квартиры во Львове ищут активнее из-за начала учебного года. В город приезжают студенты, а повышенный спрос влияет на цены.

Спрос на аренду во Львове остается высоким и из-за относительно более безопасной ситуации на западе страны по сравнению с центральными и восточными регионами.

Как различаются цены на аренду в зависимости от района

Дороже всего снимать однокомнатную квартиру во Франковском и Шевченковском районах – по 26,9 тысячи гривен в месяц. В Сиховском, Галицком, Лычаковском и Железнодорожном районах медианная стоимость составляет 24,6 тысячи гривен.

Дороже всего арендовать двухкомнатную квартиру в Шевченковском районе – 33,6 тысячи гривен в месяц. В Франковском районе медианная цена составляет 31,4 тысячи гривен, в Галицком – 29,6 тысячи, а в Сиховском и Железнодорожном – по 29,1 тысячи гривен.

Напомним, в западных областях Украины арендаторы чаще всего ищут комнаты, а спрос на них растет перед началом учебного года. В частности, во Львовской области на одно объявление об аренде комнаты приходится в среднем 28 откликов.