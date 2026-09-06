Яка вартість оренди у Львові восени

За даними ЛУН, у вересні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 26 тисяч гривень на місяць.

Двокімнатне житло коштує 31,4 тисячі гривень, що на 25% більше, ніж торік. Трикімнатна квартира коштує 35,8 тисячі гривень на місяць – за рік оренда подорожчала на 23%.

Наприкінці літа однокімнатні квартири у Львові шукають активніше через початок навчального року. До міста приїжджають студенти, а більший попит впливає на ціни.

Попит на оренду у Львові залишається високим і через відносно безпечнішу ситуацію на заході країни порівняно з центральними та східними регіонами.

Як відрізняються ціни на оренду залежно від району

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Франківському та Шевченківському районах – по 26,9 тисячі гривень на місяць. У Сихівському, Галицькому, Личаківському та Залізничному районах медіанна вартість становить 24,6 тисячі гривень.

Найдорожче двокімнатну квартиру орендувати у Шевченківському районі – 33,6 тисячі гривень на місяць. У Франківському районі медіанна ціна становить 31,4 тисячі гривень, у Галицькому – 29,6 тисячі, а у Сихівському та Залізничному – по 29,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, у західних областях України орендарі найчастіше шукають кімнати, а попит на них зростає перед початком навчального року. Зокрема, у Львівській області на одне оголошення про оренду кімнати припадає в середньому 28 відгуків.