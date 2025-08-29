Своєчасна оплата оренди не гарантує, що орендар зможе залишатися у квартирі до завершення договору. Законодавство України передбачає низку ситуацій, коли орендодавець має право вимагати виселення.

В яких випадках це можливо та який час дається на виселення, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар юристки Анастасії Руденко виданню УНІАН.

Коли орендодавець має право вимагати звільнити житло?

За словами, Анастасії Руденко, існує кілька законних підстав для дострокового розірвання договору оренди та примусового виселення через суд. Серед них такі:

несплата орендної плати – якщо орендар не здійснює платежі протягом шести місяців або іншого терміну, передбаченого договором;

пошкодження майна або використання житла не за призначенням – наприклад, якщо квартиру використовують як офіс, склад або для протиправної діяльності;

постійні порушення правил проживання – регулярний шум, конфлікти чи інші дії, що створюють дискомфорт сусідам.

Також підставою для виселення може бути закінчення терміну дії договору оренди. Крім того, сам договір може містити інші умови, які у разі порушення дозволяють орендодавцю ініціювати його розірвання.

Що робити, якщо орендарі проживають без договору?

Проживання у квартирі без офіційно укладеного договору оренди – ризик насамперед для самих квартирантів. Як зазначає експертка, у такій ситуації вони не мають юридично закріплених прав на житло, а отже, власник може в будь-який момент вимагати, щоб вони звільнили приміщення.



Є декілька законних підстав для дострокового розірвання договору оренди житла / Фото mib.od.ua

Скільки часу дають на виселення з орендованої квартири?

Юристка пояснює, що терміни виселення орендаря залежать від конкретної ситуації. Існує три основні сценарії, кожен з яких має свої особливості та терміни.

Виселення за взаємною згодою. Якщо орендодавець і орендар досягають спільної домовленості про припинення договору, терміни виїзду визначають у письмовій угоді про розірвання оренди.

Ініціатива власника житла. Коли розірвання договору ініціює орендодавець – наприклад, якщо планує сам вселитися до квартири – він зобов'язаний повідомити орендаря про виселення щонайменше за два місяці до запланованої дати.

Виселення через суд. Якщо конфлікт не вдалося вирішити мирно й справа дійшла до суду, виселення відбувається на підставі рішення суду та виконавчого листа. У постанові може бути визначений термін для добровільного виїзду – зазвичай це 7 – 10 днів.

Важливо! Якщо орендарі відмовляються з'їжджати, власнику слід надіслати письмову вимогу про виселення, а у разі відмови – звернутися до суду. За рішенням суду примусове виселення здійснює виконавча служба, навіть якщо договір оренди не укладено.