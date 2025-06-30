Пара переоблаштувала гараж на будинок і тепер здає його в оренду: який це заробіток

Американка з Вільямстануна, на ім'я Брі, знайшла оригінальний спосіб залишитися у своєму місті з дуже дорогою нерухомістю. Вона разом з чоловіком перетворила гараж на невеликий будинок для оренди і тепер має стабільний дохід.

Щоправда, реалізувати ідею було нелегко. Усе почалося з кредиту в 100 тисяч доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Bussines Insider.

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Сім'я хотіла залишатися в місті, тому шукала вихід

Брі родом із Нью-Йорка, але на початку 2000-х разом із чоловіком переїхала в південний Вермонт. Там пара вперше купила власну нерухомість – дуплекс у Беннінгтоні.

За кілька років подружжя почало шукати інше місто для життя, з гарною системою освіти для майбутніх дітей. Вільямстаун здавався ідеальним, але ринок нерухомості виявився дуже конкурентним, ціни – високими.

Якось сім'я таки знайшла потрібну нерухомість, але увагу Брі привернув саме гараж: "Коли я побачила його, то одразу сказала: "Ось тут ми зробимо гостьову кімнату", пригадала жінка.



Ремонт у гаражі / Фото Bussines Insider

Пара оформила кредит у 100 тисяч доларів та облаштувала затишне житло площею 46 квадратних метрів. Кам'яні стільниці, меблі, як у найкращих готелях, і тепла, затишна атмосфера, створена з любов'ю до кожної деталі.

Я не хотіла просто здати простір, я хотіла створити щось особисте – місце, в якому відчувається любов до міста, в якому ми так хотіли жити,

– поділилася власниця.



Кухня в орендованому помешканні / Фото Bussines Insider

Який річний заробіток з оренди

У перший рік пара отримала дохід у 35 тисяч доларів. Ця сума дозволила покрити велику частину витрат за кредитом. Однак попит зростає, а гості повертаються, тому надалі прибуток буде ще більшим.

Мені приємно знати, що хтось, приїжджаючи сюди, почувається як удома,

– додала Брі.

Брі з чоловіком справді дуже люблять Вільямстаун, тому роблять все для того, аби кожен мандрівник "відчув атмосферу міста і забрав її із собою".