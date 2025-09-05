В Україні стартувала програма сертифікатів для ВПО: скільки сімей вже придбали квартири
- В Україні запущено програму житлових сертифікатів для ВПО, з перерозподілом 15 мільярдів гривень, що дозволить допомогти 10 тисячам сімей.
- За тиждень роботи програми 50 сімей вже придбали житло, 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів.
- Міністерство готує комплексну програму підтримки переселенців, включаючи житло, працевлаштування, навчання та доступ до медичних і соціальних послуг.
В Україні стартувала програма виплати сертифікатів на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що вже отримали перші 4,3 мільярда гривень для її реалізації.
Деталі розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передає 24 Канал.
Скільки сімей вже купили будинки за цією програмою?
За словами Олексія Кулеби, за тиждень роботи програми 50 сімей уже скористалися сертифікатами та придбали нові домівки. Ще 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів і найближчим часом також зможуть придбати житло.
За словами міністра, уряд перерозподілив на цю програму 15 мільярдів гривень, що дозволить допомогти з придбанням житла 10 тисячам сімей. Окрім того, у держбюджеті на 2025 рік закладено 4 мільярди гривень на компенсації за пошкоджене або знищене житло.
Перші родини ВПО отримали компенсації за знищене житло: дивіться відео
Кулеба також наголосив, що міністерство готує комплексну програму підтримки переселенців, яка охоплюватиме не лише житло, а й можливості:
- працевлаштування,
- навчання,
- доступ до медицини та соціальних послуг.
Окремим напрямом стане розвиток муніципального житла для ВПО за підтримки Європейського інвестиційного банку, який на першому етапі виділить 400 мільйонів євро.
Яка ситуація з ВПО в Україні?
- За даними Міністерства соціальної політики, станом на грудень 2024 року в Україні налічувалося 4,6 мільйона внутрішніх переселенців, найбільше – у Донецькій та Харківській областях.
- Опитування Міжнародної організації з міграції показало, що 60% переселенців витрачають понад половину доходу своєї сім’ї на оренду житла – у середньому близько 8 500 гривень разом із комунальними послугами.
- Щоб частково розв'язати проблему, з 29 січня 2025 року в Україні запрацювала програма субсидій на оренду житла, яка не виключає інші види соціальної допомоги, включно із субсидіями на оплату комунальних послуг.