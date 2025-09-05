В Украине стартовала программа сертификатов для ВПЛ: сколько семей уже приобрели квартиры
- В Украине запущена программа жилищных сертификатов для ВПЛ, с перераспределением 15 миллиардов гривен, что позволит помочь 10 тысячам семей.
- За неделю работы программы 50 семей уже приобрели жилье, 2,5 тысячи семей подали заявки на бронирование средств.
- Министерство готовит комплексную программу поддержки переселенцев, включая жилье, трудоустройство, обучение и доступ к медицинским и социальным услугам.
В Украине стартовала программа выплаты сертификатов на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что уже получили первые 4,3 миллиарда гривен для ее реализации.
Детали рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает 24 Канал.
Сколько семей уже купили дома по этой программе?
По словам Алексея Кулебы, за неделю работы программы 50 семей уже воспользовались сертификатами и приобрели новые дома. Еще 2,5 тысячи семей подали заявки на бронирование средств и в ближайшее время также смогут приобрести жилье.
По словам министра, правительство перераспределило на эту программу 15 миллиардов гривен, что позволит помочь с приобретением жилья 10 тысячам семей. Кроме того, в госбюджете на 2025 год заложено 4 миллиарда гривен на компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.
Кулеба также отметил, что министерство готовит комплексную программу поддержки переселенцев, которая будет охватывать не только жилье, но и возможности:
- трудоустройство,
- обучение,
- доступ к медицине и социальным услугам.
Отдельным направлением станет развитие муниципального жилья для ВПО при поддержке Европейского инвестиционного банка, который на первом этапе выделит 400 млн евро.
Какова ситуация с ВПЛ в Украине?
- По данным Министерства социальной политики, по состоянию на декабрь 2024 года в Украине насчитывалось 4,6 миллиона внутренних переселенцев, больше всего – в Донецкой и Харьковской областях.
- Опрос Международной организации по миграции показал, что 60% переселенцев тратят более половины дохода своей семьи на аренду жилья – в среднем около 8 500 гривен вместе с коммунальными услугами.
- Чтобы частично решить проблему, с 29 января 2025 года в Украине заработала программа субсидий на аренду жилья, которая не исключает другие виды социальной помощи, включая субсидии на оплату коммунальных услуг.