В Україні знову заговорили про врегулювання ринку рієлторських послуг. Ініціатива, яка передбачає обов’язкову реєстрацію та сертифікацію рієлторів, може вплинути не лише на якість послуг, а й на вартість житла. Та чи справді українців чекає подорожчання квартир?

Як пишуть аналітики Delo.ua, у найближчі два роки ціни на житло в Україні зростатимуть у межах 7 – 13% щорічно, передає 24 Канал.

Що відомо про петицію?

Петиція під назвою "Врегулювати діяльність рієлторів в Україні: обов'язкова реєстрація, сертифікація та захист прав громадян" днями набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Нова ініціатива передбачає, що рієлтори повинні будуть:

офіційно реєструватися як ФОПи чи юрособи,

проходити навчання та отримувати сертифікати.

Також планують запровадити прозорі договори з клієнтами й адміністративну відповідальність за порушення правил. Автори ідеї переконують: це дасть змогу зробити ринок більш цивілізованим і захистити права покупців та продавців нерухомості.



Як це позначиться на цінах?

Фахівці розходяться в оцінках. Частина експертів прогнозує, що через нові правила рієлтори піднімуть вартість своїх послуг, що зрештою відіб'ється на цінах квартир. Інші вважають, що у довгостроковій перспективі навпаки зросте конкуренція і сервіс стане більш якісним.

Рієлторка Оксана Савула навпаки вважає, що рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових домовленостях чи неформальних практиках. За словами Савули, у багатьох країнах рієлтор – це насамперед партнер і захисник клієнта, людина, якій довіряють, адже вона не лише знає ринок, а й несе зобов'язання перед законом.

Я вірю, що й в Україні професія рієлтора може стати саме такою – поважною, авторитетною, престижною. І ця петиція – один із кроків у цьому напрямку,

– підсумувала експертка.

Що цьому передувало?