В Украине снова заговорили об урегулировании рынка риелторских услуг. Инициатива, которая предусматривает обязательную регистрацию и сертификацию риелторов, может повлиять не только на качество услуг, но и на стоимость жилья. Но действительно ли украинцев ждет подорожание квартир?

Как пишут аналитики Delo.ua, в ближайшие два года цены на жилье в Украине будут расти в пределах 7 – 13% ежегодно, передает 24 Канал.

Что известно о петиции?

Петиция под названием "Урегулировать деятельность риелторов в Украине: обязательная регистрация, сертификация и защита прав граждан" на днях набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Новая инициатива предусматривает, что риелторы должны будут:

официально регистрироваться как ФЛП или юрлица,

проходить обучение и получать сертификаты.

Также планируют ввести прозрачные договоры с клиентами и административную ответственность за нарушение правил. Авторы идеи убеждают: это позволит сделать рынок более цивилизованным и защитить права покупателей и продавцов недвижимости.



Как петиция может изменить рынок / Фото Unsplash

Как это скажется на ценах?

Специалисты расходятся в оценках. Часть экспертов прогнозирует, что из-за новых правил риэлторы поднимут стоимость своих услуг, что в конечном итоге отразится на ценах квартир. Другие считают, что в долгосрочной перспективе наоборот возрастет конкуренция и сервис станет более качественным.

Риелторка Оксана Савула наоборот считает, что риелторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных договоренностях или неформальных практиках. По словам Савулы, во многих странах риэлтор – это прежде всего партнер и защитник клиента, человек, которому доверяют, ведь он не только знает рынок, но и несет обязательства перед законом.

Я верю, что и в Украине профессия риэлтора может стать именно такой – уважаемой, авторитетной, престижной. И эта петиция – один из шагов в этом направлении,

– подытожила эксперт.

Что этому предшествовало?