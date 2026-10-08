Ремонт може лише нашкодити: які помилки роблять власники перед продажем квартири

Перед продажем квартири власники нерідко витрачають гроші на ремонт, який покупцям просто не потрібен. Натомість навіть дрібні несправності можуть стати причиною торгу та знизити кінцеву ціну житла.

Чому ремонт перед продажем квартири може бути невигідним

Власники часто роблять ремонт перед продажем, сподіваючись отримати за квартиру більше грошей. Однак витрати на оновлення не завжди окупаються, адже покупці оцінюють житло за різними критеріями, пише АН "Маяк".

Насамперед їх цікавлять розташування квартири, площа, планування, поверх і стан будинку. Навіть дорогий ремонт не гарантує вищої ціни, особливо якщо майбутній власник планує облаштувати житло на власний смак.

Наприклад, покупці не обов'язково погодяться доплачувати за нову кухню, дорогу плитку чи меблі на замовлення. Незвичайні кольори та нестандартні дизайнерські рішення також можуть звузити коло охочих придбати квартиру. Навіть після купівлі житла з новим ремонтом власники можуть вирішити повністю змінити інтер'єр.

Які недоліки квартири можуть знизити її ціну

Відсутність сучасного ремонту не обов'язково відлякує покупців. Натомість крани, що протікають, пошкоджені стіни, несправні світильники чи занедбаний санвузол можуть стати підставою для торгу. Покупці враховують майбутні витрати на усунення таких проблем і можуть запропонувати меншу суму.

Важливо! Перед показами варто перевірити сантехніку, двері, вікна, освітлення, розетки та вимикачі. Несправні елементи краще відремонтувати або замінити, а потерті чи забруднені стіни можна освіжити без капітального ремонту.

Навіть якщо квартира має серйозні недоліки, не завжди потрібно повністю міняти кухню або ремонтувати санвузол. Іноді достатньо полагодити несправне обладнання, усунути протікання та замінити пошкоджені деталі.

Генеральне прибирання перед показами також допоможе покращити вигляд квартири. Якщо прибрати зайві меблі та особисті речі, приміщення виглядатиме охайнішим і просторішим без додаткових витрат на ремонт.

Нагадаємо, для продажу квартири у 2026 році власнику потрібно підготувати не лише паспорт і документи про право власності, а й технічний паспорт та інші папери залежно від обставин. Якщо житло перебуває у спільній власності подружжя або належить кільком особам, для оформлення угоди можуть знадобитися додаткові документи.