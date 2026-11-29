Під час ремонту власного будинку чоловік у Туреччині випадково натрапив на стародавнє підземне місто. За стіною його підвалу ховався величезний комплекс на 18 поверхів, здатний вмістити до 20 тисяч людей.

Як під час ремонту будинку виявили стародавнє підземне місто

Незвичайну знахідку зробили ще у 1960-х роках у Каппадокії. Під час ремонту власник будинку пробив одну зі стін підвалу та виявив за нею приховане приміщення, пише Daily Mail.

Згодом з'ясувалося, що воно було частиною стародавнього міста Дерінкую, яке складалося з численних кімнат, з'єднаних мережею підземних тунелів.

Фото Shutterstock

Місто простягається приблизно на 85 метрів углиб землі та налічує 18 рівнів. У комплексі могли одночасно розміститися до 20 тисяч людей. Під землею також вистачало місця для утримання худоби та зберігання запасів продовольства.

Окрім житлових приміщень, у Дерінкую були церкви, місіонерська школа, їдальні, стайні, винні погреби та навіть окремі приміщення для кип'ятіння патоки. Свіже повітря на різні рівні міста надходило через систему вентиляції. Одна з вентиляційних шахт сягала приблизно 55 метрів завглибшки та могла також слугувати колодязем.

Фото Shutterstock

Місто видовбали у вулканічному туфі – відносно м'якій гірській породі, яку легко обробляти. Підземні приміщення давали місцевим жителям змогу ховатися від нападів, а також захищали їх від літньої спеки та зимового холоду. У 1965 році Дерінкую відкрили для туристів, однак нині відвідувачі можуть оглянути лише близько 10% стародавнього комплексу.

Нагадаємо, в Іспанії чоловік під час ремонту старого будинку випадково виявив за його стінами фасад старовинної церкви заввишки 11 метрів. Через історичну цінність знахідки власнику заборонили продовжувати ремонт, однак після багаторічних судових суперечок він домігся права на винагороду в розмірі понад мільйон євро.