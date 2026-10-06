Будинок на воді може коштувати як квартира: чи можна жити в ньому цілий рік

В Україні вже можна купити будинок на воді за ціною недорогої квартири. Втім, стартова вартість – лише частина витрат, а з оформленням такого житла є нюанси.

Скільки коштує будинок на воді в Україні та від чого залежить ціна

Ціни на такі об'єкти в Україні дуже різняться: найдешевші компактні модулі або понтони можна знайти приблизно від 300 тисяч гривень, однак зазвичай це лише основа, яку ще потрібно облаштовувати для проживання, пише 24 Канал.

Готові будинки на воді коштують значно дорожче – приблизно 2,5 – 3 мільйони гривень. У Києві та області об'єкти площею від 40 до 90 квадратних метрів у середньому продають приблизно за 2,6 мільйона гривень, а більші будинки або варіанти з дорожчим оснащенням можуть коштувати від 3,5 до 8 мільйонів гривень і більше.

На кінцеву суму впливають площа будинку, матеріали, тип плавучої основи, утеплення та оснащення. Якщо конструкція продається без необхідних систем, окремо доведеться витратитися на електрику, водопостачання, каналізацію, опалення, меблі та техніку.

Плавучий будинок / Фото Pexels

Додаткові витрати з'являються і після купівлі. Окремо доведеться платити за доставку будинку, місце біля причалу, підключення до мереж, обслуговування обладнання та підготовку конструкції до зими. Якщо електроенергію забезпечує генератор, до регулярних витрат додається і паливо.

Чи можна постійно жити в будинку на воді в Україні

Жити в такому будинку цілий рік можна, якщо він для цього пристосований. Для зими потрібні якісне утеплення та опалення, а також потрібно враховувати замерзання водойми, зміну рівня води й те, чи буде взимку доступ до причалу.

Якщо біля причалу є необхідні мережі, воду та електроенергію можна підключити від берега. Якщо будинок автономний, використовують резервуари для води, генератори, акумулятори або сонячні панелі. Воду з водойми перед використанням потрібно очищувати, а стоки не можна просто скидати у річку чи озеро – для них потрібне підключення до каналізації або окрема система накопичення чи очищення.

Зерніть увагу! В Україні поки немає окремого повноцінного механізму, який дозволяв би оформити плавучий будинок так само як звичайну квартиру чи приватний будинок. Це планують змінити законопроєктом №14185, який зареєстрували 4 листопада 2025 року.

Документ пропонує визначити правовий статус плавучих будинків, створити для них окремий реєстр, урегулювати розміщення та передбачити можливість присвоєння адреси й реєстрації місця проживання.

1 вересня 2026 року законопроєкт включили до порядку денного Верховної Ради, однак його ще не ухвалили. Перед купівлею такого будинку потрібно перевірити документи на конструкцію, законність її розміщення та умови користування місцем стоянки.

Нагадаємо, у Копенгагені створили плавучий будинок площею 230 квадратних метрів, який поєднує громадський простір і дві квартири для гостей. Його розмістили в каналі біля "Паперового острова", а поруч передбачили місця для човнів і каяків.