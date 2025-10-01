В Україні діє податок на нерухомість, який сплачується під час поточного року за попередній. Однак власникам деяких квартир та будинків все ж вдасться його уникнути.

Яка кількість квадратних метрів не оподатковується?

ДПСУ встановила точні норми для різних типів житла:

60 квадратних метрів – для квартир;

120 квадратних метрів – для житлових будинків;

180 квадратних метрів – якщо одночасно у власності є квартира й будинок.

Зауважте! Власники невеликих квартир та будинків податок не сплачують взагалі, всім іншим все ж доведеться платити.

Як розраховують податок?

Ставку податку на житло встановлює місцева влада, при цьому вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр. У 2025 році сплачують податок за 2024 рік.

Тоді мінімальна мінімальний оклад становив 7 100 гривень, тож максимальна ставка – 106,5 гривень за 1 квадратний метр.

До прикладу, квартира площею 65 квадратів. Безподаткова норма – 60, тож податок нараховується лише за 5 "зайвих" квадратів. При максимальній ставці 106,5 гривень за квадратний метр, річний платіж становитиме 532 гривні 50 копійок.

Хто податок не платитиме?

Від сплати податку звільнені власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм. Та ті, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Також, згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України, податку не підлягають:

об’єкти дитячих будинків сімейного типу;

житло дітей-сиріт;

нерухомість осіб з інвалідністю (обмежено одним об’єктом на особу);

житло у зоні відчуження або непридатне для проживання.

Що буде якщо не заплатити податок на нерухомість?

Не сплачувати податок на нерухоме майно не можна – за це передбачена відповідальність згідно з законодавством. Власники житла, які ігнорують обов’язок сплачувати податок, ризикують зіткнутися зі штрафами.

Якщо затримка сплати податку становить до 30 днів, то штраф складає 5% від суми боргу, а при затримці понад 30 днів – 10%. До цього додається пеня, яка нараховується за кожен день прострочення, що збільшує загальну суму боргу.

Крім того, органи ДПСУ можуть застосувати адміністративне стягнення, включно з примусовим списанням коштів із рахунків.

Скільки українці вже сплатити за власне житло?