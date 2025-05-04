4 травня, 17:18
Креативність вражає: чим особлива штаб-квартира компанії з постачання труб
Основні тези
- Архітектори в Польщі створили тематичний дизайн для штаб-квартири Gambit, постачальника труб для підземних водопроводів.
- Фасад будівлі вкрили трубами.
У Польщі архітектори розробили тематичний дизайн нової штаб-квартири Gambit. Компанія постачає труби для підземних водопроводів.
Особливістю будівлі стало те, що її фасад вкрили трубами й залишили їх відкритими, аби там могли жити птахи. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Fast company.
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