Креативність вражає: чим особлива штаб-квартира компанії з постачання труб

Незвичайна будівля з труб

У польському місті Глівіце побудували нову штаб-квартиру для компанії Gambit, яка займається продажем труб для підземних водопроводів. Споруда відрізняється від навколишніх будівель із білими парканами. Її яскраво-сріблястий фасад привертає увагу.

Будівля – не просто офіс, а й реклама продукту.

Ідея звести офіс із труб спершу мала винятково економічні причини, адже компанія могла отримати цей матеріал за собівартістю. Проте труби, які призначені для підземних систем, виявилися непридатними для фасаду. Усе через схильність до окислення на сонці та їхню вагу.

Тому створити фасад архітектори вирішили із металевих труб, виготовлених з алюмінієвих листів. Завдяки алюмінію будівля має матовий вигляд. Матеріал довго служить та не потребує особливого догляду.

Офіс, фасад якого зробили із труб: Фото Юліуша Соколовського

Який вигляд має офіс

Будівля складається з таких частин:

двоповерховий офіс;

склад;

майстерня.

Увесь фасад покритий трубами, а дах і вікна пропускають природне світло в робочі приміщення. Всередині для створення ефекту старіння будівлі використали бетон. Труби на фасаді створюють різні візуальні ефекти – від смуг до сот.