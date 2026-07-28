Попит на будинки зріс: де ціни пішли вгору, а де житло подешевшало

Українці стали активніше придивлятися до приватних будинків, а найбільший інтерес припав на весну. Водночас зростання попиту не всюди означало подорожчання – у частині регіонів ціни навіть знизилися.

Як змінився попит на приватні будинки в Україні

У першому півріччі 2026 року попит на приватні будинки зріс у більшості областей України, повідомляють аналітики OLX Нерухомість.

Якщо порівнювати червень із січнем, найбільше попит зріс на Миколаївщині – на 67%. На Київщині кількість відгуків на оголошення збільшилася на 56%, на Черкащині – на 55%, на Одещині – на 53%, а на Дніпропетровщині – на 50%.

Помітне зростання було й в інших частинах країни. На Полтавщині попит збільшився на 49%, на Житомирщині – на 47%, на Чернівеччині – на 42%, а на Закарпатті – на 35%.

Найбільша активність припала на березень і травень. У березні кількість відгуків на Полтавщині була на 79% більшою, ніж у січні. На Дніпропетровщині приріст становив 72%, а на Чернігівщині – 67%. У травні найбільше зростання було на Київщині – 76%, Черкащині – 62% та Одещині – 59%.

На Херсонщині ситуація була іншою: у червні попит виявився на 31,5% нижчим, ніж у січні, та на 37% нижчим, ніж у травні.

На Миколаївщині попит міг зрости через доступніші ціни та переїзд людей із прифронтових територій. Серед можливих причин також називають бажання мати автономніше житло на тлі обстрілів і підготуватися до наступної зими. Водночас безпекова ситуація продовжує стримувати частину покупців.

Як змінилися ціни на приватні будинки в Україні

У Київській області за шість місяців медіанна ціна зросла на 6% – зі 120,7 тисячі доларів до 127,8 тисячі доларів. У столиці попит і ціни змінювалися по-різному. У червні активність покупців знизилася, однак саме тоді медіанна вартість будинків досягла найвищого рівня за перше півріччя.

На Львівщині медіанна вартість збільшилася майже на 10% і сягнула 101,3 тисячі доларів. На Волині будинки в середньому коштували 71,8 тисячі доларів.

На Миколаївщині, де попит зріс найбільше, ціни змінилися значно слабше. За пів року медіанна вартість піднялася на 4% – до 20,6 тисячі доларів. На Вінниччині, навпаки, весняне пожвавлення не привело до подорожчання. Медіанна ціна знизилася з 3,05 мільйона гривень у січні до 2,88 мільйона гривень у червні.

У яких регіонах найдорожчі та найдешевші будинки

Найдорожчими приватні будинки залишалися у Києві. Їхня медіанна вартість протягом першого півріччя становила від 234 до 247,8 тисячі доларів.

У Київській області в червні будинки в середньому коштували 127,8 тисячі доларів. На Закарпатті вартість перебувала в межах 117,8 – 120,3 тисячі доларів.

Понад 90 тисяч доларів будинки коштували також на Львівщині, Івано-Франківщині та Одещині.

У частині центральних областей ціни були значно нижчими. На Полтавщині будинки в середньому коштували близько 24,6 тисячі доларів, на Житомирщині – 26,9 тисячі доларів, а на Тернопільщині – 47 тисяч доларів.

Найнижчі ціни у червні були на Чернігівщині – близько 10,6 тисячі доларів. На Сумщині будинки в середньому коштували 20 тисяч доларів. Низькі ціни в цих областях пов'язані передусім із безпековою ситуацією.

Нагадаємо, до кінця 2026 року різких стрибків цін на житло в Україні не очікують, хоча восени ринок може пожвавитися. При цьому покупці дедалі частіше звертають увагу на автономне живлення та інші характеристики, які дають більше незалежності під час відключень.