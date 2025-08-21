Скільки коштує квартира преміумкласу у новобудовах Львова
- Ціни квадратного метра житла преміумкласу в новобудовах Львова – найвищі в Україні.
- Основні покупці елітного житла у Львові – місцеві підприємці, які інвестують у дорогий ремонт для оренди, а також представники міжнародного бізнесу та IT-сфери з інших міст України.
У Львові ціни на квартири в будинках преміумкласу найвищі в Україні. Попри це, попит на таке житло залишається стабільно високим.
Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на коментар рієлтора та експерта з нерухомості Антона Трача виданню "ВЗ".
Скільки коштує елітне житло у Львові?
На четвертому році повномасштабної війни вартість квадратного метра житла преміумкласу в новобудовах Львова досягає 3 – 3,5 тисячі доларів. У сегменті бізнес-класу ціна коливається від 1,5 до 2 тисяч доларів за квадратний метр. Це, за словами рієлтора, найвищі показники по всій Україні.
Хто купує квартири преміумкласу?
Як зазначив Антон Ткач, найчастіше квартири бізнес- та преміумкласу купують львівські підприємці. Вони роблять там дорогий ремонт і здають житло в оренду. Найбільше цікавляться однокімнатними квартирами площею від 40 – 50 квадратних метрів. Деякі інвестори скуповують цілі поверхи або під'їзди – усе задля прибутку з подобової оренди. Це актуально, адже у Львові постійно перебувають туристи й люди, які транзитом прямують до ЄС. Серед покупців такого житла – жителі Києва, Харкова, Запоріжжя. Це переважно представники міжнародного бізнесу та IT-сфери.
Ті львів'яни, які шукають житло для себе, здебільшого обирають квартири в будинках, які планують ввести в експлуатацію до кінця поточного року або до 2026 – 2027 років. Вартість однокімнатної квартири бізнес-класу площею 40 квадратних метрів становить приблизно 63 тисячі доларів. Житло на 54 квадрати коштує 69 тисяч доларів. Двокімнатна квартира площею 70 квадратних метрів обійдеться від 117 тисяч доларів.