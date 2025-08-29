Продаж житла завжди пов'язаний із безліччю справ і документів. Цей процес можна полегшити. Троє експертів із нерухомості назвали 6 поширених помилок, які люди часто роблять перед продажем будинку.

Насправді вони не приносять великої користі, а відмовившись від них, можна зекономити час і гроші, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також Будинок, церква і не тільки: у США продають ранчо, яке за площею в 4 рази більше за Київ

Чого не потрібно робити перед продажем будинку?

Ремонт "так собі" приміщень

Якщо вам здається, що кухня чи ванна кімната мають не надто добрий вигляд, може здаватися логічним рішенням відремонтувати їх перед продажем будинку. Але, за словами експертів, краще залишити все як є.

Більшість покупців хочуть самі облаштовувати житло під свій стиль, а витрати на ремонт не завжди окупаються.

Натомість фахівці радять зосередитися на дрібніших, але ефективних роботах: прибрати зайве, освіжити стіни новою фарбою – і результат буде помітним.

Заміна підлоги

Немає потреби повністю міняти підлогу перед продажем. Більшість людей вважає за краще самостійно обрати покриття після покупки.

Тому слід зробити професійне чищення підлоги або покласти новий килим, якщо потрібно.

Перед продажем будинку не варто міняти підлогу / Фото Pixabay

Перефарбовування всіх стін

Невеликі підфарбовування справді доречні, але немає сенсу перефарбовувати всі стіни. Покупці найчастіше бажають самостійно обрати кольори помешкання.

Оновлення побутової техніки

Чимало продавців думають, що варто інвестувати в нову техніку перед продажем. Однак це так важливо, як видається на перший погляд.

Якщо техніка чиста і справна, краще просто запропонувати знижку або відповідно скоригувати ціну. Покупці здебільшого хочуть заощадити на покупці житла й потім купити техніку на власний смак.

Оплата оцінки житла

Продавці часто переконані, що саме вони мають оплачувати оцінку вартості будинку перед продажем. Але, насправді, це обов'язок покупця.

Хороше агентство з продажу нерухомості повинне надати безкоштовний аналіз ринку, щоб допомогти визначити справедливу ціну для оголошення.

Очікування з виставленням на продаж

Деякі продавці відкладають виставлення свого будинку, поки не укладуть угоду на купівлю нового. Але у цьому немає сенсу. Навпаки, наявність уже виставленого на продаж житла може зміцнити позицію при укладанні нової угоди.