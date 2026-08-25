Уряд виділив понад 5 мільярдів на "єВідновлення": скільки українців отримають нове житло

Українські родини, які втратили житло через російські атаки, зможуть придбати нові оселі за житловими сертифікатами "єВідновлення". Уряд спрямував на їхнє фінансування додатково 5,14 мільярда гривень.

Скільки українців отримають фінансування

Кошти надійшли від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, наразі житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" отримали понад 88 тисяч українських родин. Загальна сума визначених компенсацій становить 112,6 мільярда гривень.

При цьому понад 33 тисячі сімей уже використали сертифікати, щоб придбати нове житло.

Водночас ще близько 55 тисяч родин очікують на фінансування своїх сертифікатів. Новий транш від європейських партнерів дозволить частково скоротити цю чергу і забезпечити виплати для понад 3 600 сімей.

Ми будемо продовжувати свою роботу, допоки кожен українець, який втратив житло через російську агресію, не отримає нову оселю,

– наголосив Корецький.

Що можна придбати за сертифікат

Компенсацію за програмою "єВідновелння" надають власникам нерухомості, яка була знищена через атаки Росії, і яку вже неможливо відновити.

Сертифікат можна використати для придбання квартири або будинку як на первинному, так і на вторинному ринку. Також кошти дозволяється спрямувати на інвестування в будівництво нового житла.

Розмір компенсації визначають з урахуванням характеристик зруйнованої нерухомості.

Нагадаємо, житловий сертифікат за програмою "єВідновлення" залишається чинним протягом п’яти років від дати його формування. Тому відсутність фінансування на момент отримання сертифіката не означає, що він автоматично анулюється.