Коли надійдуть гроші за житловими сертифікатами?

Власникам житлових сертифікатів за "єВідновлення" не потрібно заново проходити процедуру чи хвилюватися, що документ втратить чинність, повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

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Наступний ресурс для виплат за житловими сертифікатами має надійти двома етапами. Орієнтовно це очікують із серпня до листопада 2026 року.

Це важливо для людей, які вже отримали рішення про компенсацію за знищене житло, але ще не використали сертифікат. Частина власників не може завершити купівлю, бо кошти за їхніми сертифікатами ще не надійшли.

Водночас для виплат через житлові сертифікати вже забезпечено 2,8 мільярда гривень. Ці гроші або вже заброньовані отримувачами компенсацій, або перебувають на стадії перерахування за укладеними договорами купівлі-продажу житла.

Завдяки цьому понад 1,5 тисячі українських родин, які втратили житло через війну, зможуть придбати нове помешкання.

Що робити власникам сертифікатів, які ще не отримали кошти?

Якщо гроші за сертифікатом ще не заброньовані, власникам радять враховувати очікуваний графік нового фінансування. Насамперед це варто зробити перед попередніми домовленостями з продавцями житла.

Інакше покупець може домовитися про угоду раніше, ніж з'явиться ресурс для її оплати. Тому під час планування купівлі варто зважати, що нові кошти очікують не одразу, а кількома етапами.

Паралельно триває робота над залученням додаткового фінансування для продовження виплат. Це має дозволити профінансувати наступні сертифікати, які вже отримали власники знищеного житла.

Скільки діятиме житловий сертифікат за програмою "єВідновлення"?

Житловий сертифікат діє 5 років із моменту формування. Тобто документ не зникає і не втрачається лише через те, що гроші за ним ще не надійшли.

Станом на червень 2026 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна є понад 342 тисячі об'єктів, які постраждали через російську агресію. Майже 300 тисяч із них – це житлові будинки.

Окремо держава фінансує компенсації за пошкоджене житло. У квітні 2026 року уряд додатково спрямував на цей напрям 2 мільярди гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Для компенсацій за знищене житло залучають і міжнародні кошти. Банк розвитку Ради Європи вже схвалив нове фінансування проєкту HOME у розмірі 100 мільйонів євро.

Під час Ukraine Recovery Conference 2026 Україна також планує залучити додатковий ресурс для житла громадян, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях. Очікується, що це дозволить профінансувати близько 1 тисячі житлових ваучерів у межах окремого компоненту "єВідновлення" для ВПО з ТОТ.

Як отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло?

Українці, чиє житло постраждало через війну, можуть отримати компенсацію у межах програми "єВідновлення". Подати заявку мають право власники квартир, приватних, садових і дачних будинків, а також люди, які придбали житло у новобудовах.

Перед поданням документів необхідно перевірити, чи внесене право власності до Державного реєстру речових прав. Якщо даних там немає, інформацію потрібно оновити через нотаріуса або державного реєстратора.

Спочатку власник подає інформаційне повідомлення про пошкоджене чи зруйноване житло через "Дію", ЦНАП або нотаріуса. Після цього потрібно відкрити спеціальний рахунок "єВідновлення" у банку та подати заяву на компенсацію.

Далі житло оглядає спеціальна комісія, яку створює місцева влада. Вона фіксує пошкодження та визначає розмір компенсації залежно від площі помешкання, масштабу руйнувань і вартості ремонту.

Кошти надходять на спеціальний рахунок, а використати їх можна лише на ремонт або купівлю будівельних матеріалів. Після завершення робіт власник повинен повідомити про це, після чого комісія може повторно оглянути житло.