Як працюватиме програма "Будиночок у селі"?

Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Дивіться також Гроші за знищене житло можна втратити: Кулеба назвав поширену причину

За програмою місцеві громади самі аналізуватимуть свій житловий фонд і визначатимуть, скільки порожніх будинків можуть викупити. Після цього ці будинки передаватимуть переселенцям для тривалого проживання. У бюджеті на 2026 рік на пілотний проєкт заклали 1 мільярд гривень. Один будинок має коштувати не більш як 500 тисяч гривень.

З 25 громад, які подали свої заявки на участь у програмі, первинний відбір пройшли лише 5 громад,

– зазначила Шуляк.

До програми братимуть громади, де є потрібна для життя інфраструктура. Це школи, дитячі садки, медичні послуги, транспорт і робочі місця. Перед купівлею кожен будинок перевірятиме спеціальна комісія, яка має встановити, чи придатне житло для проживання.

Будинки не передаватимуть ВПО у приватну власність. Вони залишатимуться на балансі громад, а переселенці зможуть користуватися житлом безоплатно. Сплачувати потрібно буде лише комунальні послуги.

Потребу в такій програмі Шуляк пояснює зростанням кількості ВПО в окремих громадах. У деяких областях, зокрема Вінницькій та Хмельницькій, приріст переселенців становить 25 – 30% від загальної кількості населення. Через це місцеві школи, медзаклади, транспорт та інші послуги не завжди витримують навантаження.

Хто зможе отримати житло за новою програмою?

Як повідомив нардеп Павло Фролов, участь у програмі зможуть взяти ВПО, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території.

Також вони не повинні були отримувати компенсацію за знищене житло або житловий ваучер. Якщо рішення про компенсацію ще не ухвалили, переселенці також можуть претендувати на участь.

Першими житло зможуть отримати:

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю;

люди похилого віку;

сім'ї з дітьми з інвалідністю;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

особи від 23 років, які раніше мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Переселенці зможуть обирати будинок із запропонованих варіантів. Після цього громада викупить його у комунальну власність і надасть у безоплатне користування.

Договір укладатимуть на строк до трьох років. Його можна буде продовжити за згодою сторін. Якщо родина купить або отримає інше житло, договір припинять достроково.

Які ще програми створюють для ВПО?

Уряд також працює над кількома програмами, які мають допомогти ВПО з житлом. Однією з них є пільгова іпотека під 3% річних за підтримки Німеччини. На реалізацію програми передбачили 33 мільйони євро. Очікується, що нею зможуть скористатися понад 600 родин переселенців. Кредити планують надавати на термін до 30 років людям, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території.

Ще одним інструментом можуть стати житлові ваучери для ВПО на суму до 2 мільйонів гривень. Їх пропонують використовувати для купівлі квартири чи будинку, інвестування в будівництво або як перший внесок за іпотекою. Кошти мають надходити безпосередньо продавцю житла або банку після погодження угоди.

Також Мінрозвитку обрало Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький для пілотного проєкту з будівництва соціального житла для переселенців. Нову модель розглядають насамперед як варіант доступного житла для переселенців та інших українців, які не можуть дозволити собі купівлю квартири.