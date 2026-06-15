Как будет работать программа "Домик в деревне"?

Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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В рамках программы местные общины сами будут анализировать свой жилой фонд и определять, сколько пустующих домов могут выкупить. После этого эти дома будут передаваться переселенцам для длительного проживания. В бюджете на 2026 год на пилотный проект заложили 1 миллиард гривен. Один дом должен стоить не более 500 тысяч гривен.

Из 25 общин, подавших заявки на участие в программе, первичный отбор прошли только 5 общин,

– отметила Шуляк.

В программу будут принимать общины, где есть необходимая для жизни инфраструктура. Это школы, детские сады, медицинские услуги, транспорт и рабочие места. Перед покупкой каждый дом будет проверять специальная комиссия, которая должна установить, пригодно ли жилье для проживания.

Дома не будут передаваться ВПЛ в частную собственность. Они останутся на балансе общин, а переселенцы смогут пользоваться жильем бесплатно. Оплачивать нужно будет только коммунальные услуги.

Необходимость в такой программе Шуляк объясняет ростом количества ВПЛ в отдельных общинах. В некоторых областях, в частности Винницкой и Хмельницкой, прирост переселенцев составляет 25–30% от общей численности населения. Из-за этого местные школы, медучреждения, транспорт и другие услуги не всегда выдерживают нагрузку.

Кто сможет получить жилье по новой программе?

Как сообщил нардеп Павел Фролов, в программе смогут принять участие ВПЛ, не имеющие собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Также они не должны были получать компенсацию за уничтоженное жилье или жилищный ваучер. Если решение о компенсации еще не принято, переселенцы также могут претендовать на участие.

Первыми жилье смогут получить:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

пожилые люди;

семьи с детьми с инвалидностью;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

лица от 23 лет, ранее имевшие статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Переселенцы смогут выбирать дом из предложенных вариантов. После этого община выкупит его в коммунальную собственность и предоставит в безвозмездное пользование.

Договор будет заключаться на срок до трех лет. Его можно будет продлить по соглашению сторон. Если семья купит или получит другое жилье, договор будет расторгнут досрочно.

Какие еще программы создают для ВПЛ?

Правительство также работает над несколькими программами, которые должны помочь ВПЛ с жильем. Одной из них является льготная ипотека под 3% годовых при поддержке Германии. На реализацию программы предусмотрено 33 миллиона евро. Ожидается, что ею смогут воспользоваться более 600 семей переселенцев. Кредиты планируют предоставлять на срок до 30 лет людям, не имеющим собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Еще одним инструментом могут стать жилищные ваучеры для ВПЛ на сумму до 2 миллионов гривен. Их предлагают использовать для покупки квартиры или дома, инвестирования в строительство или в качестве первого взноса по ипотеке. Средства должны поступать непосредственно продавцу жилья или банку после согласования сделки.

Также Минразвития выбрало Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий для пилотного проекта по строительству социального жилья для переселенцев. Новую модель рассматривают прежде всего как вариант доступного жилья для переселенцев и других украинцев, которые не могут позволить себе покупку квартиры.