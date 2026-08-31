До ЦНАПу можна не йти: як прописати людину без її присутності

Для прописки не завжди потрібно, щоб людина особисто приходила до ЦНАПу. У деяких випадках оформити реєстрацію можна і без неї, однак процедура має свої умови.

Чи можна прописати людину без її присутності

Зареєструвати місце проживання людини без її особистої присутності у ЦНАПі можна. Головна умова – власник житла повинен мати належним чином оформлену довіреність від людини, яку реєструють, пише Судово-юридична газета.

За такою довіреністю власник може подати заяву та необхідні документи від її імені. Водночас як власник або співвласник житла він сам дає згоду на реєстрацію цієї людини у квартирі чи будинку.

Тому залучати ще одного представника для цієї процедури не потрібно. Власник може одночасно діяти за довіреністю та підтвердити свою згоду на прописку.

Для звернення до ЦНАПу однієї довіреності недостатньо – потрібно підготувати й інші документи.

Які документи потрібні для прописки за довіреністю

Для реєстрації потрібно підтвердити особу обох сторін, повноваження представника та право власності на житло.

До ЦНАПу потрібно подати:

паспорт або ID-картку представника;

паспорт або ID-картку людини, яку реєструють;

нотаріально посвідчену довіреність із чітко визначеними повноваженнями;

документ, що підтверджує право власності на квартиру чи будинок;

актуальний військово-обліковий документ заявника;

квитанцію про сплату адміністративного збору.

Перед зверненням варто уточнити актуальний перелік документів у конкретному ЦНАПі, оскільки він може залежати від ситуації.

При цьому реєстрація місця проживання не дає людині майнових прав на квартиру чи будинок. Сама прописка також не робить її співвласником нерухомості.

Нагадаємо, власник житла може зняти людину з реєстрації без її згоди та рішення суду, якщо вона не має частки у квартирі чи будинку. Якщо нерухомість перебуває у спільній власності, для цього потрібна згода всіх співвласників, а в окремих спірних випадках доведеться звертатися до суду.