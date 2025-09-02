На початку осені питання житла стає особливо актуальним — розпочинається навчальний рік, і чимало студентів шукають, де ж проживати. Тоді як квартири коштують немало, гуртожитки залишаються більш доступним варіантом.

Скільки коштує гуртожиток у 2025 – розкаже 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Коли людину можуть виселити з орендованої квартири, навіть якщо вона не має боргів

Як відомо, вартість життя у гуртожитку відрізняється залежно від університету, типу кімнати, наповненості та додаткових умов.

У скільки обійдеться гуртожиток у різних містах України?

Київ

У студмістечку КПІ імені Ігоря Сікорського з 1 січня 2025 року ціни зросли приблизно на 15%. Гуртожиток:

коридорного типу, в якому живе до 4 людей у кімнаті обійдеться 800 гривень на місяць;

блочного типу – 1 186 гривень на місяць.

Також є варіанти з одиночним поселенням. Тоді вартість становитиме 5 605 гривень на місяць.

КНУ ім. Т. Шевченка пропонує кімнати за 750 гривень на місяць. Однак є й поліпшені варіанти – 1 060 гривень на місяць.

Львів

Львівська політехніка – 800 гривень на місяць у всіх гуртожитках. У Львівський університет імені І. Франка така ж ціна для денників. Натомість аспіранти та заочники платять приблизно 1 920 гривень на місяць.

Цікаво! Раніше ми писали про ціни у гуртожитках в інших університетах Львова.



Ціни у гуртожитках Львова / Фото Mruwka

Харків

ХНУ ім. Каразіна надає гуртожиткові місця за 800 гривень на місяць. У кімнатах живуть по 3 – 4 особи, є санвузли, душові, кухні та пральні кімнати.

Скільки коштує орендувати житло студенту у 2025 році?