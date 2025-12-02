Від Сталіна до Брежнєва: як змінювалися радянські багатоквартирні будинки

Житлова політика СРСР змінювалася разом з економічними й політичними пріоритетами. Кожний період залишив власний тип забудови, який досі зберігається у містах, зокрема в Києві.

Як будували "сталінки"?

У 1930-х роках індустріалізація створила потребу в новому житлі для працівників великих підприємств і державних установ, пише 24 Канал з посиланням на Big News Network.

Зводили переважно цегляні споруди з великими квартирами. Площа однокімнатних становила приблизно 32 квадратні метри, а багатокімнатні могли перевищувати 100 квадратних метрів. Головною особливістю стало збільшення житлових параметрів.

"Сталінка" / Фото DIM.RIA

Високі стелі, широкі сходові клітки, просторі кухні та якісні матеріали будівництва забезпечували рівень комфорту, який у наступні десятиліття став рідкісним у масовій забудові. Фасади нерідко оформлювали у стилі неокласицизму.

Чому з'явилися "хрущовки" і як змінили підхід до житла?

У середині 1950-х років радянська влада змінила підхід до будівництва. Завданням стало швидке забезпечення житлом якомога більшої кількості родин. Це сприяло створенню "хрущовок", які будували за спрощеними типовими проєктами.

"Хрущовки" створювали п'ятиповерховими. Їх будували з панелей або блоків, що дозволяло значно прискорити зведення. Однокімнатні квартири мали площу близько 28 квадратних метрів. Кухні були компактними, а деякі планування передбачали прохідні кімнати.

"Хрущовка" / Фото Вікіпедія

Ці будинки стали інструментом вирішення житлової кризи. Мільйони родин отримали окремі квартири та можливість приватного побуту, хоча рівень комфорту залишався мінімальним.

Які зміни внесла епоха "брежнєвок"?

У кінці 1960-х років радянське будівництво перейшло до наступного етапу. "Хрущовки" вже не відповідали потребам населення, тому почали зводити "брежнєвки" – будинки із покращеними плануваннями та більшою поверховістю.

"Сталінка" / Фото DIM.RIA

"Брежнєвки" оснащували ліфтами та сміттєпроводами. Кухні збільшили до 7 квадратних метрів. Кімнати в нових приміщеннях стали ізольованими. Площа однокімнатних квартир становила близько 33 квадратних метрів, чотирикімнатних – до 76 квадратних метрів.

Забудова виконувалася за різними типовими серіями, що зробило її масовою і передбачуваною. Саме "брежнєвки" сформували значну частину житлового фонду, який активно використовується і сьогодні.

