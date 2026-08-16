Ремонт може обійтися дорожче через економію: на чому не варто заощаджувати

Ремонт квартири часто виходить дорожчим за початковий бюджет, однак частину витрат можна скоротити без шкоди для результату. Головне – розуміти, що справді можна зробити дешевше, а де така економія лише додасть нових витрат.

На чому можна заощадити під час ремонту квартири

Частину витрат можна скоротити, якщо не платити майстрам за роботу, з якою можна впоратися самостійно. Фарбування стін, демонтаж старих покриттів та подібні роботи не завжди потребують професійних навичок. За потреби до них можна залучити друзів або родичів, пише 24 Канал.

Заощадити можна й на меблях. Якщо шафа, комод чи інша річ залишаються міцними, їх не обов'язково замінювати новими. Іноді достатньо перефарбувати поверхню, відремонтувати окремі деталі або змінити фурнітуру, замість того щоб витрачатися на нові меблі.

Не варто поспішати й із купівлею матеріалів. Ціна на однакові або схожі товари в різних магазинах може відрізнятися, тому кілька пропозицій краще порівняти заздалегідь.

Не завжди потрібно обирати саме дорожчий варіант – інколи можна знайти дешевший матеріал або простішу альтернативу. Наприклад, замість жалюзі обрати штори, а замість дорожчого покриття під дерево – бюджетніший матеріал із подібним виглядом.

Якщо коштів на повне оновлення квартири одразу немає, ремонт можна розділити на частини. Це не обов'язково зменшить його загальну вартість, зате дозволить не витрачати весь бюджет за один раз.

На чому під час ремонту краще не економити

Самостійно братися варто лише за ті роботи, де помилку легко виправити. З електрикою та сантехнікою ситуація інша: прокладання нової проводки або складні роботи з трубами краще доручити фахівцям.

Невдала спроба зробити все власноруч у такому разі може закінчитися повторним ремонтом і новими витратами. Якщо після помилки доведеться переробляти проводку, міняти пошкоджені матеріали чи усувати протікання, початкова економія швидко зникне.

Нагадаємо, ремонт квартири у Києві може коштувати сотні тисяч гривень ще до купівлі меблів і техніки. Подружжя, яке придбало житло у столиці, витратило майже 700 тисяч гривень лише на основні матеріали та роботи, причому найдорожчим виявилося фарбування.