На чем можно сэкономить при ремонте квартиры

Часть расходов можно сократить, если не платить мастерам за работу, с которой можно справиться самостоятельно. Покраска стен, демонтаж старых покрытий и подобные работы не всегда требуют профессиональных навыков. При необходимости к ним можно привлечь друзей или родственников, пишет 24 Канал.

Сэкономить можно и на мебели. Если шкаф, комод или другой предмет остаются в хорошем состоянии, их не обязательно заменять новыми. Иногда достаточно перекрасить поверхность, отремонтировать отдельные детали или заменить фурнитуру, вместо того чтобы тратиться на новую мебель.

Не стоит торопиться и с покупкой материалов. Цена на одинаковые или похожие товары в разных магазинах может отличаться, поэтому лучше заранее сравнить несколько предложений.

Не всегда нужно выбирать именно самый дорогой вариант – иногда можно найти более дешевый материал или более простую альтернативу. Например, вместо жалюзи выбрать шторы, а вместо дорогого покрытия под дерево – более бюджетный материал с похожим внешним видом.

Если средств на полную переделку квартиры сразу нет, ремонт можно разделить на части. Это не обязательно снизит его общую стоимость, зато позволит не тратить весь бюджет за один раз.

На чем во время ремонта лучше не экономить

Самостоятельно браться стоит только за те работы, где ошибку легко исправить. С электрикой и сантехникой ситуация иная: прокладку новой проводки или сложные работы с трубами лучше поручить специалистам.

Неудачная попытка сделать все своими руками в таком случае может закончиться повторным ремонтом и новыми расходами. Если после ошибки придется переделывать проводку, менять поврежденные материалы или устранять протечки, первоначальная экономия быстро исчезнет.

Напомним, ремонт квартиры в Киеве может обойтись в сотни тысяч гривен еще до покупки мебели и техники. Супруги, приобретшие жилье в столице, потратили почти 700 тысяч гривен только на основные материалы и работы, причем самым дорогостоящим оказалась покраска.