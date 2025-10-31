Українська студія YOD Group перемогла з проєктом ресторану Samna в Іспанії

Київська студія YOD Group здобула перемогу на престижному міжнародному конкурсі Restaurant & Bar Design Awards 2025. Проєкт ресторан Samna – визнали найкращим у категорії Ceiling.

Головною особливістю інтер'єру є неймовірна стельова інсталяція, що нагадує кола на воді. Такий дизайн поєднує мистецтво, технології й природу, пише 24 Канал з посиланням на YOD Group.

Як виглядає український дизайн ресторану?

Ресторан Samna розташований у Марбельї, на узбережжі Середземного моря. Тому простір став метафорою морських хвиль – поєднанням елегантності, світла й відчуття глибини.

Цікаво! Акцентом, що вразив інших учасників та членів журі, стала стеля у формі хвиль, підсвічена біодинамічним світлом. Інсталяція виглядає живою, завдяки такому освітленню тіні постійно змінюються, а зал набуває ефекту морської поверхні.

Samna – це не просто ресторан, а досвід занурення у світ українського дизайну, який говорить мовою світла, кольору та фактур. Перемога на Restaurant & Bar Design Awards 2025 серед 800 проєктів із 87 країн – підтвердження того, що українські дизайнери активно займають позиції світового рівня.

Інтер'єр ресторану Samna / Фото YOD Group

Як дизайнери подолали обмеження простору?

Невелика висота приміщення не стала перешкодою для створення масштабного інтер'єру. Дизайнери використали вертикальні колони зі скляними елементами насиченого синього кольору, щоб візуально розширити простір і підтримати морську тематику.

Оформлення веранди / Фото YOD Group

Скло додає прозорості, а кольори – відчуття прохолоди, яке ідеально пасує до середземноморського клімату.

Всі матеріали обрано з акцентом на природність:

чорний норвезький мармур;

керамічні поверхні;

прозоре скло.

Унікальність оформлення / Фото YOD Group

Як дизайнери додали українську культуру у проєкт?

Більшість елементів для Samna виготовлено в Україні. Скляні колони створив львівський майстер Мар'ян Таланчук, керамічні стільниці – Сергій Горбань із Дніпра. Всі меблі були розроблені українськими ремісниками на замовлення студії. Саме це, за словами дизайнерів, надало інтер'єру неповторної індивідуальності.

Для нас було важливо привезти до Іспанії проєкт з українським корінням – не відтворити київський ресторан Samna, а створити свіжу, оригінальну естетику, що відповідає нашій філософії дизайну теруару,

– каже Володимир Непийвода, курівник та партнер YOD Group.

Зовнішнє оформлення ресторану / Фото YOD Group

