Без предоплаты за жилье: Airbnb запустил новый формат бронирования

Платформа для аренды жилья Airbnb запустила глобально опцию Reserve Now, Pay Later, которая позволяет бронировать жилье без мгновенной оплаты. Теперь путешественники могут подтвердить поездку и оплатить ее ближе к дате заезда.

Как работает новая опция бронирования?

Функцию сначала тестировали в США для внутренних поездок. После пилота компания распространила ее на международные бронирования во всех странах, где работает платформа, пишет TechCrunch.

Такая модель оплаты доступна только для объявлений с гибкой или умеренной политикой отмены. При оформлении бронирования пользователь подтверждает поездку без списания средств. Оплата с карты происходит автоматически ближе к дате заезда.

Если планы меняются, гость может отменить бронирование в пределах бесплатного периода без финансовых потерь. После завершения этого срока действуют стандартные правила отмены, определенные владельцем жилья.

Какой эффект показало тестирование?

По данным компании, во время тестирования в США около 70% пользователей, которые имели доступ к функции, выбрали именно отложенную оплату. У Airbnb отмечают, что это позволяет гостям бронировать жилье раньше и чаще выбирать дорогие варианты, в частности большие дома для групповых поездок.

Компания также сообщила, что модель способствовала росту количества забронированных ночей в четвертом квартале 2025 года. В то же время уровень отмен несколько повысился – с 16% до 17%, однако в Airbnb считают это незначительным колебанием.

Действительно ли путешественникам важна гибкая оплата?

По результатам опроса Airbnb, проведенного совместно с исследовательской компанией, пользователи ожидают большей гибкости при планировании поездок. В частности:

60% респондентов заявили, что гибкие способы оплаты важны при бронировании жилья.

заявили, что гибкие способы оплаты важны при бронировании жилья. 55% опрошенных сообщили, что уже пользовались подобными вариантами.

сообщили, что уже пользовались подобными вариантами. 42% участников отметили, что откладывали или теряли желаемое жилье из-за необходимости согласовывать оплату с другими участниками поездки.

Что известно о штрафе от испанских властей для Airbnb?