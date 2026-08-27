От 2 до 10 лет накоплений: где молодым людям проще всего собрать на собственную квартиру

Для молодых украинцев стоимость аренды и покупки первого жилья во многом зависит от города. В некоторых регионах аренда однокомнатной квартиры может взять более трех четвертей заработка, а на собственное жилье придется копить до 10 лет.

Где аренда больше всего бьет по карману

К таким выводам пришли специалисты OLX Недвижимость, которые сравнили стоимость аренды и покупки однокомнатных квартир с доходами молодежи. Для расчетов взяли медианную зарплату по вакансиям OLX Работа, подходящим для студентов и соискателей до 18 лет – 29 306 гривен в июле.

Выяснилось, что наибольшую часть зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры в Ужгороде – 76,4 % месячного дохода. Стоимость аренды в среднем здесь составляет 22 404 гривны.

Почти такой же показатель во Львове – 76%, где однокомнатную квартиру предлагают в среднем за 22 248 гривен в месяц.

Далее по уровню расходов следует Ивано-Франковск. Однокомнатная квартира в городе обходится примерно в 17 707 гривен, что составляет 60% зарплаты. Тогда как в Киеве медианная арендная ставка – 17 тысяч гривен, или около 58% дохода.

Примерно половину зарплаты молодежи придется тратить на жилье:

в Черновцах – 15 тысяч гривен;

в Луцке – 15 тысяч гривен;

в Тернополе – 14 800 гривен.

В Виннице квартира стоит около 14 тысяч гривен в месяц – это 48% дохода молодых людей. В Одессе и Хмельницком эта доля составляет около 44% и 43% соответственно.

Далее показатель постепенно снижается:

в Черкассах – около 41%;

в Днепре и Ровно – также примерно 41%;

в Полтаве и Житомире – около 38% зарплаты.

Наименьшая нагрузка среди городов, включенных в исследование, зафиксирована на юге и востоке страны. В Кропивницком аренда составляет около 29% медианного дохода, в Чернигове – 27%, Харькове – 26%, Запорожье – 24%.

В Николаеве на квартиру молодым людям приходится тратить около 23% зарплаты, в Сумах – 22%. Самый низкий показатель зафиксирован в Херсоне, где аренда однокомнатной квартиры составляет около 4 тысяч гривен или всего 14% от средней зарплаты молодежи.

Сколько лет нужно копить на собственную квартиру

Если же вместо аренды молодежь будет откладывать всю зарплату на собственное жилье, разница между городами станет еще более заметной.

Дольше всего копить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке пришлось бы в Киеве, Львове и Ужгороде – около 10 лет.

Примерно 8 лет понадобилось бы в Виннице и Черновцах. Около семи лет – в Луцке, Ровно и Тернополе.

До шести лет нужно копить:

в Житомире;

в Одессе;

Хмельницком;

Черкассах;

и Ивано-Франковске.

В Полтаве нужно откладывать зарплату около пяти лет, а в Днепре, Кропивницком и Чернигове – примерно четыре.

Еще меньше времени по таким расчетам потребуется в Харькове, Сумах и Николаеве – до трех лет. А самый короткий срок – в Запорожье и Херсоне – два года.

В то же время этот расчет предполагает, что человек может откладывать всю зарплату, не тратя средства на еду, транспорт, коммунальные услуги и другие нужды. Также не учитываются инфляция и возможное подорожание недвижимости.

Напомним, что в Украине продолжают расти цены на квартиры в новостройках. Дороже всего квадратный метр сейчас стоит во Львове. При этом особенно резко подскочила стоимость жилья в Прикарпатье.