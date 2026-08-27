Де оренда найбільше б’є по кишені

До таких висновків дійшли фахівці OLX Нерухомість, які порівняли вартість оренди та купівлі однокімнатних квартир із доходами молоді. Для розрахунків взяли медіанну зарплату у вакансіях OLX Робота, які підходять студентам та кандидатам до 18 років - 29 306 гривні у липні.

З'ясувалося, що найбільшу частину зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири в Ужгороді – 76,4% місячного доходу. Вартість оренди в середньому тут становить 22 404 гривні.

Майже такий самий показник у Львові – 76%, де однокімнатну квартиру пропонують у середньому за 22 248 гривень на місяць.

Далі за рівнем витрат розмістився Івано-Франківськ. Однокімнатна квартира у місті обходиться приблизно у 17 707 гривень, що становить 60% зарплати. Тоді як у Києві медіанна орендна ставка – 17 тисяч гривень, або близько 58% доходу.

Приблизно половину зарплати молоді доведеться витрачати на житло:

в Чернівцях – 15 тисяч гривень;

Луцьку – 15 тисяч гривень;

у Тернополі – 14 800 гривень.

У Вінниці квартира коштує близько 14 тисяч гривень на місяць – це 48% доходу молодих людей. В Одесі та Хмельницькому навантаження становить близько 44% та 43% відповідно.

Далі показник поступово знижується:

у Черкасах – близько 41%;

у Дніпрі та Рівному – також приблизно 41%;

у Полтаві та Житомирі – близько 38% зарплати.

Найменше навантаження серед міст у дослідженні зафіксували на півдні та сході країни. У Кропивницькому оренда становить близько 29% медіанного доходу, у Чернігові – 27%, Харкові – 26%, Запоріжжі – 24%.

У Миколаєві на квартиру молоді потрібно витратити близько 23% зарплати, у Сумах – 22%. Найнижчий показник зафіксували у Херсоні, де оренда однокімнатної квартири становить близько 4 тисячі гривень або лише 14% від середньої зарплати молоді.

Скільки років збирати на власну квартиру

Якщо ж замість оренди молоді відкладати всю зарплату на власне житло, різниця між містами стає ще помітнішою.

Найдовше накопичувати на однокімнатну квартиру на вторинному ринку довелося б у Києві, Львові та Ужгороді – близько 10 років.

Приблизно 8 років знадобилося б у Вінниці та Чернівцях. Близько семи років – у Луцьку, Рівному та Тернополі.

До шести років потрібно збирати:

у Житомирі;

Одесі;

Хмельницькому;

Черкасах;

та Івано-Франківську.

У Полтаві треба відкладати зарплату близько п’яти років, а в Дніпрі, Кропивницькому та Чернігові – приблизно чотири.

Ще менше часу за такого розрахунку потрібно в Харкові, Сумах та Миколаєві – до трьох років. А найкоротший термін – у Запоріжжі та Херсоні,– два роки.

Водночас цей розрахунок передбачає, що людина може відкладати всю зарплату, не витрачаючи кошти на їжу, транспорт, комунальні послуги та інші потреби. Також не враховуються інфляція та можливе подорожчання нерухомості.

Нагадаємо, що в Україні продовжують рости ціни на квартири в новобудовах. Найдорожче квадратний метр наразі коштує у Львові. Водночас особливо різко підскочила вартість житла у Прикарпатті.