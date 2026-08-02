Цены различаются почти втрое: где в Киеве дешевле всего снять квартиру

Аренда квартир в Киеве за год подешевела почти на 20%, а средняя стоимость снизилась до 20 тысяч гривен в месяц. Самые доступные варианты сосредоточены преимущественно на окраинах, тогда как в центральных районах цены значительно выше.

Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве

За последние полгода средняя стоимость аренды квартиры в столице снизилась с 21 690 до 20 тысяч гривен в месяц. Разница составляет почти 1,7 тысячи гривен, или 7,79%, пишет M2bomber.

Наиболее заметно цены изменились в течение последнего месяца. За это время средняя ставка упала на 13,75%, то есть более чем на 3 тысячи гривен.

В годовом исчислении аренда подешевела на 19,11%, или примерно на 5 тысяч гривен по сравнению с прошлым годом.

Цены на однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

Стоимость жилья зависит и от количества комнат. Однокомнатную квартиру в Киеве в среднем можно арендовать за 10 400 гривен в месяц.

За двухкомнатную квартиру просят около 15 тысяч гривен. Трехкомнатная квартира стоит в среднем 20 800 гривен в месяц. Разница между арендой однокомнатного и трехкомнатного жилья превышает 10 тысяч гривен.

Где в Киеве дешевле всего и дороже всего снять жилье

Дешевле всего снять квартиру в Деснянском районе – в среднем за 12 тысяч гривен в месяц. В Днепровском и Святошинском районах цена составляет около 15 тысяч гривен.

В Дарницком районе жилье сдают в среднем за 16 500 гривен, а в Оболонском – за 17 тысяч гривен. В Подольском районе аренда стоит 19 750 гривен, в Соломенском – 19 990 гривен.

В Голосеевском районе средняя цена достигает 23 тысяч гривен, в Шевченковском – 25 тысяч гривен.

Самая дорогая аренда – в Печерском районе. За квартиру здесь в среднем просят 34 714 гривен в месяц. Разница между Печерским и Деснянским районами превышает 22 тысячи гривен.

Напомним, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры берет около 51% средней зарплаты. За двухкомнатную квартиру приходится отдавать уже около 80% месячного дохода. В то же время аренда обходится дороже всего жителям Ужгорода, где стоимость аренды двухкомнатной квартиры не покрывается даже одной средней зарплатой.