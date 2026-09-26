Даже всей зарплаты не хватит: сколько сейчас стоит аренда квартиры во Львове

Аренда квартир во Львове за год подорожала, а найти свободное жилье стало сложнее. На аренду однокомнатной квартиры горожане тратят в среднем более трех четвертей дохода, однако для представителей некоторых профессий даже всей зарплаты не хватает.

Сколько стоит аренда квартиры во Львове

По данным ЛУН, больше всего за год подорожала аренда однокомнатных квартир – на 32%. Сейчас аренда такого жилья обходится в среднем в 24 800 гривен в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 17%, до 28 800 гривен, а трехкомнатных – на 8%, до 31 500 гривен.

Риелторка Оксана Савула рассказала, что за однокомнатную квартиру в новостройке с современным ремонтом просят 20–25 тысяч гривен и больше. В старых домах можно найти жилье за 15–17 тысяч гривен, тогда как варианты за 13–14 тысяч встречаются все реже.

За последние полгода скорость сдачи квартир во Львове выросла на 40%. Если в январе поиск арендаторов мог длиться около двух недель, то сейчас однокомнатные и двухкомнатные квартиры часто сдаются за несколько дней.

К львовским риелторам обращаются и киевляне, которые рассматривают возможность переезда на зиму. Однако высокие цены заставляют часть из них отказываться от этой идеи. Более доступные квартиры можно найти в пригороде, в частности в Солонке, Сокольниках, Малечковичах, Липниках и Пустомитах.

Почему львовянам становится все сложнее снимать квартиры

По подсчетам ЛУН, стоимость аренды во Львове составляет 76% медианного дохода. Для сравнения: в европейской статистике расходы на жилье, превышающие 40% дохода, уже считаются чрезмерными.

Менеджеру по продажам на аренду приходится тратить около 55% зарплаты, а медсестре – 103%. Среди проанализированных профессий нет ни одной, представители которой могли бы снимать квартиру менее чем за 40% своего заработка.

Важно! Еще сложнее найти жилье людям с домашними животными. Лишь 5% владельцев квартир соглашаются на таких арендаторов, а еще 11% готовы рассматривать их при определенных условиях. Чаще всего трудности возникают у владельцев больших собак весом свыше 20 килограммов или нескольких кошек. Некоторые арендодатели также просят дополнительную плату за проживание с животными.

Напомним, за три года аренда однокомнатных квартир в некоторых микрорайонах Киева подорожала более чем вдвое. Самое дорогое жилье сдают на Черной горе – в среднем за 38 тысяч гривен в месяц, тогда как на Троещине и в Лесном квартиру можно арендовать за 10 тысяч гривен.