В сентябре 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине выросла на 8,3%. Самые высокие цены традиционно в Киеве и западных областях. Однако самый ощутимый прирост цен зафиксировали не там.

О том, как изменились цены на аренду жилья в разных регионах Украины, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Госстата.

Читайте также Аренда квартир в Украине подорожала: где больше всего и какой город стал неожиданным исключением

Как изменились цены на аренду квартир в Украине?

В сентябре – октябре 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине выросла на 8,3% – до 7 816 гривен. Для сравнения, в декабре 2024 года средняя цена составляла 7 220 гривен.

Где самая дорогая и самая дешевая аренда?

Самые высокие средние цены на аренду жилья традиционно фиксируют в западных регионах и Киеве:

Закарпатская область: рост средней цены с 11 800 до 12 700 гривен (более 7% от декабря 2024 года).

Львовская область: с 10 400 до 11 500 гривен (примерно 10%).

Ровенская область: с 9 900 до 10 300 гривен (4%).

Киев: рост с 9 600 до 10 100 гривен (5%).

Самыми низкими цены остаются в южных и восточных областях:

Херсонская область: с 2 900 до 3 200 гривен (10%).

Запорожская область: с 3 600 до 3 900 гривен (8%).

Харьковская область: 3 900 гривен (без изменений).

Одесская область: рост с 4 700 до 4 900 гривен (4%).

Николаевская область: с 3 700 до 3 900 гривен (5%).



Ощутимее всего за год аренда жилья подорожала в Сумах / Фото ukrainaincognita.com

Какова ситуация в других регионах?

Хмельницкая область: рост с 9 500 до 10 000 гривен (5%).

Винницкая область: с 7 700 до 8 700 гривен (13%).

Житомирская область: с 7 100 до 8 000 гривен (12%).

Тернопольская область: с 7 400 до 8 200 гривен (10%).

Черкасская область: незначительное снижение – с 8 800 до 8 700 гривен (1%).

Где стоимость аренды подорожала наиболее ощутимо?

Сумская область: с 4 100 до 5 500 гривен (34%) – самый высокий прирост.

Киевская область: рост с 5 500 до 6 500 гривен (18%).

Полтавская область: с 6 600 до 7 600 гривен (15%).

Заметим, что в квартальном отчете ЛУН говорится о том, что за последние полгода аренда жилья выросла почти во всех регионах Украины. Наибольшее подорожание зафиксировали в Одессе. В то же время исключением из общего тренда стали Киев, а также прифронтовые города – Запорожье и Николаев, где цены почти не изменились по сравнению с показателями полугодовой давности.

Как планируют изменить рынок аренды жилья в Украине?

В Верховной Раде продолжают работать над разработкой нового Жилищного кодекса, который планируют принять до конца года. Документ будет предусматривать снижение расходов на аренду для граждан, которые нуждаются в социальной защите.

Елена Шуляк рассказала, что в странах Европы семьи обычно тратят на аренду социального жилья от 25 до 30% своего дохода. Подобную модель планируют внедрить и в Украине.