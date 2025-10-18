У вересні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні зросла на 8,3%. Найвищі ціни традиційно у Києві та західних областях. Однак найвідчутніший приріст цін зафіксували не там.

Про те, як змінилися ціни на оренду житла в різних регіонах України, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Держстату.

Як змінилися ціни на оренду квартир в Україні?

У вересні – жовтні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні зросла на 8,3% – до 7 816 гривень. Для порівняння, у грудні 2024 року середня ціна становила 7 220 гривень.

Де найдорожча та найдешевша оренда?

Найвищі середні ціни на оренду житла традиційно фіксують у західних регіонах та Києві:

Закарпатська область: зростання середньої ціни з 11 800 до 12 700 гривень (понад 7% від грудня 2024 року).

Львівська область: з 10 400 до 11 500 гривень (приблизно 10%).

Рівненська область: з 9 900 до 10 300 гривень (4%).

Київ: зростання з 9 600 до 10 100 гривень (5%).

Найнижчими ціни залишаються в південних і східних областях:

Херсонська область: з 2 900 до 3 200 гривень (10%).

Запорізька область: з 3 600 до 3 900 гривень (8%).

Харківська область: 3 900 гривень (без змін).

Одеська область: зростання з 4 700 до 4 900 гривень (4%).

Миколаївська область: з 3 700 до 3 900 гривень (5%).



Найвідчутніше за рік оренда житла подорожчала в Сумах / Фото ukrainaincognita.com

Яка ситуація в інших регіонах?

Хмельницька область: зростання з 9 500 до 10 000 гривень (5%).

Вінницька область: з 7 700 до 8 700 гривень (13%).

Житомирська область: з 7 100 до 8 000 гривень (12%).

Тернопільська область: з 7 400 до 8 200 гривень (10%).

Черкаська область: незначне зниження – з 8 800 до 8 700 гривень (1%).

Де вартість оренди подорожчала найвідчутніше?

Сумська область: із 4 100 до 5 500 гривень (34%) – найвищий приріст.

Київська область: зростання з 5 500 до 6 500 гривень (18%).

Полтавська область: із 6 600 до 7 600 гривень (15%).

Зауважимо, що у квартальному звіті ЛУН йдеться про те, що за останні пів року оренда житла зросла майже в усіх регіонах України. Найбільше подорожчання зафіксували в Одесі. Водночас винятком із загального тренду стали Київ, а також прифронтові міста – Запоріжжя та Миколаїв, де ціни майже не змінилися порівняно з показниками піврічної давності.

Як планують змінити ринок оренди житла в Україні?

У Верховній Раді продовжують працювати над розробкою нового Житлового кодексу, який планують ухвалити до кінця року. Документ передбачатиме зниження витрат на оренду для громадян, які потребують соціального захисту.

Олена Шуляк розповіла, що в країнах Європи сім'ї зазвичай витрачають на оренду соціального житла від 25 до 30% свого доходу. Подібну модель планують впровадити й в Україні.