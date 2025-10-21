Рынок аренды жилья в Украине входит в период сезонного осеннего подъема. Цены растут в ответ на увеличение спроса, а иногда и из-за завышенных желаний владельцев квартир.

Почему растут цены на аренду жилья?

Цены на рынке аренды жилья реагируют на изменения в безопасности и экономической ситуации в регионах. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по недвижимости Дмитрий Карпиловский и Елена Гайдамаха.

Смотрите также Не в Киеве или Львове: где аренда квартиры выросла на 125% за месяц

Инвестор Дмитрий Карпиловский говорит, что цены на аренду квартир прямо пропорциональны вере украинцев в возможность жить и зарабатывать в определенном месте.

Дмитрий Карпиловский Инвестор, управляющий партнер УкрИнвестКлуба Если покупка – это индикатор веры в светлое будущее долгосрочно, то аренда – это больше индикатор того, что улучшилась ситуация с рабочими местами и безопасностью, что ВПЛ меньше оттекают или больше возвращаются.

Заметим! Цены на аренду жилья среди прочего растут из-за спроса со стороны студентов, ведь в этом учебном году увеличилось количество учебных заведений, которые вернулись к очной форме.

Эксперт рынка недвижимости Елена Гайдамаха замечает, что статистика сервисов для поиска жилья в основном отражает цены, которые хотят видеть арендодатели. Однако реальная ситуация на рынке отличается.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Потребитель просто не знает базы реальных сделок. Доступа к нему ни у кого, кроме риелторов, нет. И там совсем другие цифры, они отличаются. Как я говорю, на порталах – "хотелки" владельцев, а на самом деле ситуация совсем другая. Иногда люди делают это искусственное увеличение для каких-то своих потребностей. Я не понимаю, для чего этот обман, потому что реальные цифры меньше.

Эксперт Дмитрий Карпиловский говорит, что, кроме универсального макроэкономического фактора, для каждого города или района действуют свои факторы роста и спада цен на аренду. Он приводит пример центральных районов Киева – Печерского и Золотых Ворот. Там цена аренды жилья растет в ответ на спрос со стороны иностранцев, которые приезжают в столицу Украины по работе и имеют возможность платить больше.

Сколько просят за аренду однокомнатной квартиры в разных городах Украины?

По аналитике ЛУН, цены на аренду однокомнаток в 2025 году остались прежними в Киеве, Запорожье и Николаеве, а в Сумах – снизились, однако в остальных регионах продолжается рост. В столице средняя цена находится на уровне 18 тысяч гривен.

Средние цены на западе страны колеблются от 11 до более 20 тысяч гривен за месяц проживания в однокомнатной квартире. Самые высокие предлагают арендодатели:

в Ужгороде – 20,8 тысяч гривен ( подорожание на 15% за полгода );

); во Львове – 18,7 тысячи гривен ( +12% );

); в Ивано-Франковске – 15,4 тысячи гривен ( +13% );

); в Луцке – 15 тысяч гривен.

Наибольший средний рост статистика фиксирует в Одессе – до 12 тысяч гривен (+50%) и Виннице – до 15 тысяч гривен (+36%). Однако, как отметила 24 Каналу риелтор Елена Гайдамаха, реальный подъем цен меньше.

Рост стоимости аренды квартир присутствует также в городах центра Украины: Черкассах – 12 тысяч гривен в месяц (+20%) и Кропивницком – 8 тысяч гривен (+23%). Увеличение цены фиксируют и в Днепре – 12 тысяч гривен (+14%) и Харькове – 4,5 тысячи гривен (+13%).

За двух- и трехкомнатные квартиры выросли примерно в том же диапазоне процентов.

Как менялась ситуация на рынке аренды жилья во время полномасштабной войны?