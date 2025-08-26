Договор аренды: какую ошибку совершают почти все арендаторы и собственники
- Правильно составленный договор аренды защищает интересы обеих сторон, и важно четко определить предмет аренды и правовой статус квартиры.
- Арендаторы должны проверять документы на право собственности и регистрационные записи, а также возможные долги владельца через Единый реестр должников.
Заключение договора аренды квартиры это не простая формальность, а ключевой шаг, который определяет безопасность сделки. Правильно составленный документ помогает избежать конфликтов и защищает интересы обеих сторон.
Эксперты отмечают, что важнейшим пунктом договора является четкое определение предмета аренды и правового статуса квартиры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE
Что такое предмет аренды?
В этом разделе обязательно указываются:
- адрес,
- площадь,
- этаж,
- регистрационный номер объекта,
- документы, подтверждающие право собственности.
Юристы предупреждают: отсутствие детальной описи может стать основанием для признания договора недействительным в суде.
Какие документы нужно проверить?
Арендатор имеет право требовать от владельца договор купли-продажи или дарения, выписку из Госреестра вещных прав, технический паспорт и документы представителя, если сделку заключает не владелец.
Также в документе определяют дату начала и завершения аренды. Если договор заключается более чем на три года – он подлежит нотариальному удостоверению. Также стоит заранее прописать условия досрочного расторжения.
Перед подписанием договора юристы советуют проверить, нет ли у владельца долгов, из-за которых квартира может оказаться под арестом. Это можно сделать через Единый реестр должников на сайте Минюста.
Несмотря на важность официальных соглашений, в Украине до сих пор более 90% договоров аренды заключаются неофициально. Эксперты призывают выбирать легальные механизмы, ведь только они гарантируют защиту прав обеих сторон.
Несмотря на важность официальных соглашений, в Украине до сих пор более 90% договоров аренды заключаются неофициально. Эксперты призывают выбирать легальные механизмы, ведь только они гарантируют защиту прав обеих сторон.