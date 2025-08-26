Заключение договора аренды квартиры это не простая формальность, а ключевой шаг, который определяет безопасность сделки. Правильно составленный документ помогает избежать конфликтов и защищает интересы обеих сторон.

Эксперты отмечают, что важнейшим пунктом договора является четкое определение предмета аренды и правового статуса квартиры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE

Что такое предмет аренды?

В этом разделе обязательно указываются:

адрес,

площадь,

этаж,

регистрационный номер объекта,

документы, подтверждающие право собственности.

Юристы предупреждают: отсутствие детальной описи может стать основанием для признания договора недействительным в суде.

Какие документы нужно проверить?

Арендатор имеет право требовать от владельца договор купли-продажи или дарения, выписку из Госреестра вещных прав, технический паспорт и документы представителя, если сделку заключает не владелец.

Также в документе определяют дату начала и завершения аренды. Если договор заключается более чем на три года – он подлежит нотариальному удостоверению. Также стоит заранее прописать условия досрочного расторжения.



Без какого пункта договор аренды не имеет смысла / Фото Unsplash

Перед подписанием договора юристы советуют проверить, нет ли у владельца долгов, из-за которых квартира может оказаться под арестом. Это можно сделать через Единый реестр должников на сайте Минюста.

Несмотря на важность официальных соглашений, в Украине до сих пор более 90% договоров аренды заключаются неофициально. Эксперты призывают выбирать легальные механизмы, ведь только они гарантируют защиту прав обеих сторон.

Ранее мы писали, что в Украине планируют налоговую реформу для рынка аренды жилья. Реформа имеет целью сократить теневой рынок аренды, повысить правовую защиту арендодателей и арендаторов, а также упростить процедуру оформления договоров.