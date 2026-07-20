Ежемесячные платежи почти одинаковы: что дороже – аренда или ипотека

Украинцы, планирующие приобрести жилье, часто сравнивают ипотеку с арендой. Суммы ежемесячных платежей могут быть схожими, однако начальные затраты и риски существенно различаются.

Сколько нужно на начальном этапе для аренды и ипотеки

Для аренды квартиры за 16 тысяч гривен в месяц сначала нужно оплатить первый месяц и внести залог, сообщает Finance.ua.

Если жилье ищут через риелтора, к этой сумме добавляется комиссия в размере 50–100% от месячной платы. В целом на старте понадобится примерно 40–48 тысяч гривен.

По программе "еОселя" минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья, то есть это длительные накопления. Для квартиры за 2,5 миллиона гривен это не менее 500 тысяч гривен.

Еще около 60–70 тысяч гривен нужно потратить на налоги при покупке – на оценку жилья, нотариальные услуги, государственную пошлину, взнос в Пенсионный фонд, банковские комиссии, страхование и другие платежи при оформлении.

Чем отличаются ежемесячные расходы на жилье

Аренда однокомнатной квартиры в больших городах обойдется в 16–18 тысяч гривен в месяц. Цену обычно фиксируют в договоре на полгода или год, после чего владелец может ее пересмотреть. К этому еще добавляются коммунальные платежи.

Платеж по программе "еОселя" со ставкой 7% и сроком кредита 20 лет составит около 15,5 тысячи гривен в течение первых десяти лет. С одиннадцатого года ставка вырастет до 10%, а платеж – примерно до 18,5 тысяч гривен.

Владелец ипотечного жилья также е , ежегодно оплачивает страхование недвижимости – около 0,25% от ее стоимости. Налог на имущество будет зависеть от площади жилья и имеющихся льгот. По рыночным программам ставки составляют 15–18% годовых, а переплата за 20 лет может равняться двум или трем стоимостям квартиры.

Какие риски несут аренда и ипотека

Арендная плата может вырасти после истечения срока договора. Владелец также может продать квартиру, заселить в нее родственников или не продлевать аренду. Арендованное жилье при этом остается его собственностью, тогда как после полного погашения ипотеки квартира переходит к покупателю.

Потеря дохода может затруднить выплаты по кредиту. Даже если жилье подешевеет или получит повреждения из-за обстрелов, кредит придется и дальше выплачивать в соответствии с договором. Текущий и капитальный ремонт в собственном жилье оплачивает владелец, тогда как большие работы в арендованной квартире обычно берет на себя арендодатель.

Напомним, в некоторых украинских городах ежемесячный платеж по программе "еОселя" ниже стоимости аренды жилья. Речь идет о Львове, Ивано-Франковске, Луцке и Ужгороде, тогда как в большинстве других городов аренда пока остается дешевле.