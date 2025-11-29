Сколько украинцы тратят на аренду квартиры и где цены подпрыгнули аж на 25%

Самой дорогой аренда жилья является в Ужгороде. За последние полгода в части областей снимать квартиру стало дороже, в другой наоборот дешевле. Есть регион, где цены подпрыгнули аж на 25%.

Подробнее о стоимости аренды жилья в разных областях Украины и ее динамике 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛУН.

Какие цены на аренду однокомнатных квартир в Украине?

Снимать однокомнатную квартиру по состоянию на 29 ноября 2025 года дороже всего в таких городах:

Ужгород – 21,3 тысячи гривен в месяц (за последние полгода цены не изменились);

Львов – 17 тысяч гривен (цены не изменились);

Киев – 16 тысяч гривен (падение цен на 3%);

Ивано-Франковск – 15,7 тысяч гривен (рост цен на 15%);

Луцк – 14 тысяч гривен (цены не изменились).

Зато дешевле всего снимать однокомнатное жилье в городах:

Харьков – 4,5 тысячи гривен (цены выросли на 13%);

Запорожье – 5,5 (рост цен на 10%);

Николаев, Сумы – 6 тысяч гривен (цены не изменились и упали на 14% соответственно);

Чернигов – 7 тысяч гривен (цены без изменений).

Ощутимее всего за последние 6 месяцев цены изменились в Одессе. Там зафиксировали подорожание аренды однокомнатных квартир на 18% до 10 тысяч гривен.



Что с ценами на двух- и трехкомнатные квартиры?

Арендовать двухкомнатную квартиру дороже всего в таких городах:

Ужгород – 29,8 тысячи гривен в месяц (за последние полгода цены не изменились);

Киев – 23 тысячи гривен (падение цен на 4%);

Львов – 21 тысяча гривен (цены выросли на 5%);

Ивано-Франковск – 18 тысяч гривен (рост цен на 8%);

Черновцы – 17,2 тысячи гривен (цены не изменились).

Зато дешевле всего снимать двухкомнатное жилье в городах:

Харьков – 6,5 тысяч гривен (цены выросли на 8%);

Запорожье, Чернигов – 7 тысяч гривен (цены без изменений);

Сумы – 7,5 тысяч гривен (цены не изменились);

Николаев – 7,65 тысячи (цены повысились на 9%).

В сегменте двухкомнатных квартир за последние 6 месяцев наиболее ощутимо аренда подорожала в Одессе и Виннице – на 18% – до 13 и 13,5 тысяч гривен.



Относительно аренды трехкомнатных квартир, то информация есть только по части областей. Согласно им самыми дорогими является жилье в Киеве – 40 тысяч гривен в месяц (рост цен на 5% за последние полгода), Львове – 25 тысяч гривен (рост цен на 14%) и Одессе – 19,1 тысячи гривен (рост цен на 15).

Зато дешевле всего трехкомнатное жилье снять в Чернигове – 8 тысяч гривен, Сумах и Николаеве – 9 тысяч гривен. За последние полгода цены там не изменились.

Наиболее ощутимо аренда трехкомнатных квартир прибавила в цене в Харькове – аж на 25% до 10 тысяч гривен.



К слову, OLX Недвижимость сравнили стоимость аренды и покупки однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины, чтобы понять, что выгоднее – снимать жилье или покупать. В некоторых городах, в частности Львове и Ужгороде, арендовать квартиру достаточно дорого, а цены на покупку лояльные даже в новостройках. Зато в Харькове, Одессе и Киеве аренда в перспективе выглядит экономически целесообразной.

Кому в Украине труднее всего арендовать жилье?

Согласно данным исследования OLX Недвижимость, в Украине аренда жилья остается актуальной: 40% планируют снимать его в ближайшее время, а 37% уже арендуют. Самая частая цель – жить отдельно, о чем заявила более половины опрошенных.

Основными проблемами арендаторов являются высокие цены (89%) и высокая конкуренция (75%), а также отказы людям с животными, ВПО, военным, с инвалидностью и особенно семьям с маленькими детьми, доля отказов которым за год выросла на 14%.

Арендаторы считают, что владельцы больше всего учитывают наличие животных, детей, количество жителей, внешний вид, платежеспособность, а также регион происхождения и статус ВПЛ. Зато сами арендодатели называют главными критериями платежеспособность и животных, тогда как политические взгляды или язык для них почти неважны.