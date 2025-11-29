Скільки українці витрачають на оренду квартири та де ціни підстрибнули аж на 25%

Найдорожчою оренда житла є в Ужгороді. За останні пів року в частині областей винаймати квартиру стало дорожче, в іншій навпаки дешевше. Є регіон, де ціни підстрибнули аже на 25%.

Детальніше про вартість оренди помешкань у різних областях України та її динаміку 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

Які ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні?

Винаймати однокімнатну квартиру станом на 29 листопада 2025 року найдорожче у таких містах:

Ужгород – 21,3 тисячі гривень у місяць (за останні пів року ціни не змінилися);

Львів – 17 тисяч гривень (ціни не змінилися);

Київ – 16 тисяч гривень (падіння цін на 3%);

Івано-Франківськ – 15,7 тисячі гривень (зростання цін на 15%);

Луцьк – 14 тисяч гривень (ціни не змінилися).

Натомість найдешевше винаймати однокімнатне помешкання у містах:

Харків – 4,5 тисячі гривень (ціни зросли на 13%);

Запоріжжя – 5,5 (зростання цін на 10%);

Миколаїв, Суми – 6 тисяч гривень (ціни не змінилися і впали на 14% відповідно);

Чернігів – 7 тисяч гривень (ціни без змін).

Найвідчутніше за останні 6 місяців ціни змінилися в Одесі. Там зафіксували подорожчання оренди однокімнатних квартир на 18% до 10 тисяч гривень.



Ціни оренду однокімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН

Що з цінами на дво- та трикімнатні квартири?

Орендувати двокімнатну квартиру найдорожче у таких містах:

Ужгород – 29,8 тисячі гривень у місяць (за останні пів року ціни не змінилися);

Київ – 23 тисячі гривень (падіння цін на 4%);

Львів – 21 тисяча гривень (ціни зросли на 5%);

Івано-Франківськ – 18 тисяч гривень (зростання цін на 8%);

Чернівці – 17,2 тисячі гривень (ціни не змінилися).

Натомість найдешевше винаймати двокімнатне житло у містах:

Харків – 6,5 тисячі гривень (ціни зросли на 8%);

Запоріжжя, Чернігів – 7 тисяч гривень (ціни без змін);

Суми – 7,5 тисячі гривень (ціни не змінилися);

Миколаїв – 7,65 тисячі (ціни підвищилися на 9%).

У сегменті двокімнатних квартир за останні 6 місяців найвідчутніше оренда подорожчала в Одесі та Вінниці – на 18% – до 13 та 13,5 тисяч гривень.



Ціни оренду двокімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН

Щодо оренди трикімнатних квартир, то інформація є лише щодо частини областей. Відповідно до них найдорожчими є помешкання в Києві – 40 тисяч гривень у місяць (зростання цін на 5% за останні пів року), Львові – 25 тисяч гривень (зростання цін на 14%) та Одесі – 19,1 тисячі гривень (зростання цін на 15).

Натомість найдешевше трикімнатне житло винайняти в Чернігові – 8 тисяч гривень, Сумах та Миколаєві – 9 тисяч гривень. За останні пів року ціни там не змінилися.

Найвідчутніше оренда трикімнатних квартир додала у ціні у Харкові – аж на 25% до 10 тисяч гривень.



Ціни оренду трикімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН

До слова, OLX Нерухомість порівняли вартість оренди та купівлі однокімнатних квартир у найбільших містах України, щоб зрозуміти, що вигідніше – винаймати житло чи купувати. У деяких містах, зокрема Львові та Ужгороді, орендувати квартиру досить дорого, а ціни на купівлю лояльні навіть у новобудовах. Натомість у Харкові, Одесі та Києві оренда в перспективі виглядає економічно доцільнішою.

Кому в Україні найважче орендувати житло?

Відповідно до даних дослідження OLX Нерухомість, в Україні оренда житла залишається актуальною: 40% планують винаймати його найближчим часом, а 37% уже орендують. Найчастіша мета – жити окремо, про що заявила понад половина опитаних.

Основними проблемами орендарів є високі ціни (89%) та висока конкуренція (75%), а також відмови людям із тваринами, ВПО, військовим, з інвалідністю і особливо сім'ям із малими дітьми, частка відмов яким за рік зросла на 14%.

Орендарі вважають, що власники найбільше зважають на наявність тварин, дітей, кількість мешканців, зовнішній вигляд, платоспроможність, а також регіон походження та статус ВПО. Натомість самі орендодавці називають головними критеріями платоспроможність і тварин, тоді як політичні погляди чи мова для них майже неважливі.