Аналітики OLX Нерухомість з'ясували, де в Україні продають найдорожчі приватні будинки. Абсолютними лідерами стали села Київської області. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

В яких населених пунктах найдорожчі приватні будинки?

Серед усіх населених пунктів найвищі ціни фіксують у селах під Києвом.

Плюти – медіанна ціна 47,5 мільйона гривень;

Козин – 39,6 мільйона гривень;

Лебедівка – 31,3 мільйона гривень;

Лісники – 25 мільйонів гривень;

Козинці – 20,5 мільйона гривень.

У списку також Романків, Ходосівка, Мощун, Кременище та Великі Дмитровичі – із цінами від 14,5 мільйона гривень 17,6 мільйона.

В яких обласних центрах будинки найдорожчі?

Найдорожчі приватні будинки у Києві – медіанна ціна становить 9,6 мільйона гривень.

Далі розташовані такі міста:

Львів – 7,5 мільйона гривень;

Ужгород – 7,1 мільйона гривень;

Одеса – 6,6 мільйона гривень;

Івано-Франківськ – 5,4 мільйона гривень;

Чернівці – 5,2 мільйона гривень.

Натомість найдоступнішими залишаються Чернігів – 1 мільйон гривень, Запоріжжя – 1,2 мільйона гривень, Миколаїв – 1,3 мільйона гривень.



Найдешевші будинки продають у Чернігові / Фото Суспільне

В яких регіонах найдорожчі приватні будинки?

Найдорожчі будинки продають в таких областях:

Київська – медіанна ціна становить 4,8 мільйона гривень;

Закарпатська – 4,1 мільйона гривень;

Львівська область – 3,8 мільйона гривень.

Найнижчі ціни натомість у Чернігівській області – 420 тисяч гривень, Донецькій – 538 тисяч, Сумській – 697 тисяч.

Загалом, чим далі від лінії фронту, тим вища вартість приватних будинків. Елітне житло переважно зосереджене у Київській області та західних регіонах України.

До слова, відповідно до даних порталу ЛУН станом на кінець листопада найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку продають у Львові – 68 тисяч доларів, Києві – 66 тисяч, Ужгороді – 62 тисячі. За двокімнатне житло доведеться найбільше викласти в Києві – 105 тисяч доларів, Львові – 95 тисяч, Ужгороді – 91 тисячу. За трикімнатне у Києві – 150 тисяч доларів, Львові – 123 тисячі, Ужгороді – 110 тисяч. Квадратний метр у новобудові найдорожчий у Львові – 58,2 тисячі гривень, Києві – 55 тисяч, Одесі – 46,4 тисячі.

Що ще з'ясували під час дослідження OLX Нерухомість?

Майже половина українців планує орендувати житло найближчими місяцями, але для окремих категорій пошук стає надзвичайно складним. Основна причина оренди – потреба жити окремо, про що заявили 51% опитаних.

Під час оцінки вартості житла 75% орендарів орієнтуються на схожі оголошення, а лише 11% довіряють рієлторам. Головним каналом пошуку залишаються сайти оголошень, якими користуються 82% респондентів.

Найважливіші критерії вибору житла – ціна, район, кількість кімнат, доступність транспорту та інфраструктура, а також автономність та бомбосховище, що вперше стали пріоритетом. Найбільший виклик для орендарів – високі ціни (89%) та конкуренція (75%), а також часті відмови сім'ям з дітьми, власникам тварин, ВПО, людям з інвалідністю та військовим. Орендодавці передусім звертають увагу на платоспроможність і наявність тварин, тоді як політичні погляди чи мова спілкування їх майже не цікавлять.