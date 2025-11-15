Про це йшлося на LUN Conference 2025. Детальніше про заяви девелоперів на ній розповідає 24 Канал.

Читайте також Аж на 35%: де в Україні орендувати квартиру стало відчутно дешевше

Чому нових житлових проєктів стає менше?

Девелопери наголосили, що останнім часом в експлуатацію вводять більше будинків, ніж стартує нових. Робочих рук бракує, а послуги фахівців дорожчають.

До цього додається зростання вартості матеріалів, перевезень та оренди техніки. Через майже повну відсутність банківського фінансування компанії самостійно вкладають гроші у будівництво, що також стримує запуск нових об'єктів.

Чому небезпечно купувати житло за заниженою ціною?

Засновник KAN Development Ігор Ніконов попереджає покупців не реагувати на демпінг: "Не ведіться на демпінг. Якщо компанія знижує ціну через відсутність продажів, є велика ймовірність, що об'єкт не буде добудований".

Схожу позицію висловив СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник: "Якщо хтось продає дешево, це сигнал, що у нього немає ресурсу. Це підвищує ризик недобудови такого об'єкта".

Наскільки зросла собівартість будівництва?

За словами власника компанії "Креатор-Буд" Ігоря Гуди, витрати на будівництво зросли на 30%.

У Києві нижче 1 500 доларів за квадратний метр будувати та продавати неможливо,

– каже він.

Генеральний директор ГК "Ковальська" Сергій Пилипенко зазначає, що на кожні 5 зданих об'єктів нині починається лише один новий. "Пропозиція зменшується. Через пару років ми отримаємо дефіцит новобудов, який разом із підвищенням собівартості штовхатиме ціни вгору".



Кількість житлових комплексів у продажу / Інфографіка ЛУН

Чому девелопери "притримують" житло?

Співвласник Standard One Олександр Овчаренко пояснює, що багато компаній заморожують нові проєкти, оскільки зростання витрат випереджає зростання цін: "Ми бачимо ріст витрат, який не компенсується ціною. Тому частина компаній відкладає нові старти – і це вже впливає на обсяги ринку".

Що очікує ринок найближчими роками?

Голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов наголошує: обсяги завершених об'єктів уже перевищують кількість нових стартів.

Ми стоїмо на порозі дефіциту пропозиції. У Києві він відчуватиметься найсильніше. У Львові ситуація збалансованіша,

– пояснює він.

Портфельні інвестори фактично зникли, банківське кредитування призупинене, а державна програма "єОселя" працює лише на фінальних етапах будівництва.

У таких умовах лише великі компанії мають можливість продовжувати роботу, тоді як менші – майже втратили шанс виходити на ринок.

Що це означає для покупців?

Аналітики прогнозують: якщо тенденції збережуться, протягом одного-двох років ринок зіткнеться з відчутним дефіцитом житла. Це неминуче підвищить вартість квадратного метра, особливо у столиці та великих містах.



Ціни на квартири в новобудовах у містах України / Інфографіка ЛУН

Які ціни на житло в новобудовах?

Відповідно до даних ЛУН станом на середину листопада вартість квадратного метра у сучасних житлових комплексах коливається від 570 до 1 380 доларів.

Найвищі ціни – у Львові, Києві та Ужгороді з Одесою. У Львові квадрат коштує 1 380 доларів, що на 2% більше, ніж раніше. У столиці ціна стабільна – 1 290 доларів. В Ужгороді та Одесі – по 1 090 доларів, хоча в Ужгороді це на 6% дешевше, ніж було.

Найнижчі ціни фіксують у Запоріжжі – 570 доларів (мінус 7%), Сумах – 620 доларів, та Харкові – 670 доларів, де вартість не змінювалась.

Що про ринок новобудов експерти розповіли 24 Каналу?

За словами Олени Гайдамахи, забудовники все частіше обирають менші обласні центри для нових проєктів, тоді як покупці менш охоче інвестують у житло на етапі котловану. Рієлторка зазначає, що на Заході України ціни на житло високі й продовжують поступово зростати, утворюючи "мильну бульбашку".

Інвестор Дмитро Карпіловський наголошує, що українці дедалі рідше вкладають гроші в первинне житло на ранніх етапах, а капітал перетікає із Центру та Сходу в західні регіони. Карпіловський також відзначає зростання тренду на дохідну рекреаційну нерухомість – готелі, котеджні містечка та відпочинкові комплекси.