Об этом шла речь на LUN Conference 2025. Подробнее о заявлениях девелоперов на ней рассказывает 24 Канал.
Почему новых жилых проектов становится меньше?
Девелоперы отметили, что в последнее время в эксплуатацию вводят больше домов, чем стартует новых. Рабочих рук не хватает, а услуги специалистов дорожают.
К этому добавляется рост стоимости материалов, перевозок и аренды техники. Из-за почти полного отсутствия банковского финансирования компании самостоятельно вкладывают деньги в строительство, что также сдерживает запуск новых объектов.
Почему опасно покупать жилье по заниженной цене?
Основатель KAN Development Игорь Никонов предупреждает покупателей не реагировать на демпинг: "Не ведитесь на демпинг. Если компания снижает цену из-за отсутствия продаж, есть большая вероятность, что объект не будет достроен".
Похожую позицию высказал СЕО РИЕЛ Ростислав Мельник: "Если кто-то продает дешево, это сигнал, что у него нет ресурса. Это повышает риск недостроя такого объекта".
Насколько выросла себестоимость строительства?
По словам владельца компании "Креатор-Буд" Игоря Гуды, затраты на строительство выросли на 30%.
В Киеве ниже 1 500 долларов за квадратный метр строить и продавать невозможно,
– говорит он.
Генеральный директор ГК "Ковальская" Сергей Пилипенко отмечает, что на каждые 5 сданных объектов сейчас начинается только один новый. "Предложение уменьшается. Через пару лет мы получим дефицит новостроек, который вместе с повышением себестоимости будет толкать цены вверх".
Количество жилых комплексов в продаже / Инфографика ЛУН
Почему девелоперы "придерживают" жилье?
Совладелец Standard One Александр Овчаренко объясняет, что многие компании замораживают новые проекты, поскольку рост расходов опережает рост цен: "Мы видим рост расходов, который не компенсируется ценой. Поэтому часть компаний откладывает новые старты – и это уже влияет на объемы рынка".
Что ожидает рынок в ближайшие годы?
Председатель Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов отмечает: объемы завершенных объектов уже превышают количество новых стартов.
Мы стоим на пороге дефицита предложения. В Киеве он будет ощущаться сильнее всего. Во Львове ситуация более сбалансированная,
– объясняет он.
Портфельные инвесторы фактически исчезли, банковское кредитование приостановлено, а государственная программа "еОселя" работает только на финальных этапах строительства.
В таких условиях только крупные компании имеют возможность продолжать работу, тогда как меньшие – почти потеряли шанс выходить на рынок.
Что это означает для покупателей?
Аналитики прогнозируют: если тенденции сохранятся, течение одного-двух лет рынок столкнется с ощутимым дефицитом жилья. Это неизбежно повысит стоимость квадратного метра, особенно в столице и крупных городах.
Цены на квартиры в новостройках в городах Украины / Инфографика ЛУН
Какие цены на жилье в новостройках?
Согласно данным ЛУН по состоянию на середину ноября стоимость квадратного метра в современных жилых комплексах колеблется от 570 до 1 380 долларов.
Самые высокие цены – во Львове, Киеве и Ужгороде с Одессой. Во Львове квадрат стоит 1 380 долларов, что на 2% больше, чем раньше. В столице цена стабильная – 1 290 долларов. В Ужгороде и Одессе – по 1 090 долларов, хотя в Ужгороде это на 6% дешевле, чем было.
Самые низкие цены фиксируют в Запорожье – 570 долларов (минус 7%), Сумах – 620 долларов, и Харькове – 670 долларов, где стоимость не менялась.
Что о рынке новостроек эксперты рассказали 24 Каналу?
По словам Елены Гайдамахи, застройщики все чаще выбирают меньшие областные центры для новых проектов, тогда как покупатели менее охотно инвестируют в жилье на этапе котлована. Риелтор отмечает, что на Западе Украины цены на жилье высокие и продолжают постепенно расти, образуя "мыльный пузырь".
Инвестор Дмитрий Карпиловский отмечает, что украинцы все реже вкладывают деньги в первичное жилье на ранних этапах, а капитал перетекает из Центра и Востока в западные регионы. Карпиловский также отмечает рост тренда на доходную рекреационную недвижимость – гостиницы, коттеджные городки и комплексы отдыха.